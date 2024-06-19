Юристка Гнатик пояснила, яким чином 18-річних чоловіків можуть мобілізувати

Є три категорії чоловіків до 25-ти, яких можна залучити до війська: призовники, військовозобов'язані та резервісти. Першу не мобілізують

Фото: Генштаб ЗСУ

Чоловіків до 25 років можуть мобілізувати, заявила в коментарі українській службі BBC News юристка Наталя Гнатик з адвокатського об'єднання "Актум". За її словами, існує три категорії людей, яких можна залучити до служби: призовники, військовозобов'язані та резервісти.

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"Чоловіки від 18 до 25 думають, що вони усі не можуть бути мобілізовані, бо вони призовники. Але їхній статус фактично визначається їхнім військово-обліковим документом", – пояснила вона.

Відмінності цих трьох категорій такі:

→ у призовників є посвідчення про приписку до дільниці;

→ у військовозобов'язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;

→ у резервістів – лише військовий квиток.

Зараз на службу в ЗСУ мобілізують військовозобов'язаних у віці з 25 до 60 років і резервістів (навіть якщо немає 25 років, але є служба в строковій армії), але не призовників (за винятком добровольців).

До категорії військовозобов'язаних також переходять чоловіки, які були визнані непридатними в мирний час, але обмежено придатними у воєнний.

З 4 травня статус "обмежено придатний" в Україні взагалі скасували – відтепер ці люди або придатні, або непридатні, або придатні до виконання окремих завдань. Список захворювань, з якими військовозобов'язані визнаються придатними до служби можна подивитися тут.

2 квітня 2024 року президент Зеленський підписав закон, який знижує вік призову з 27 до 25 років, згідно з яким громадяни, визнані "обмежено придатними", мають пройти повторний медичний огляд.

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