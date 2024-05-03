З 4 травня в Україні не буде "обмежено придатних": Міноборони оновило наказ

Чоловікам від 18 до 60 років з "обмежено придатним" статусом з 4 травня слід буде пройти повторний медогляд

Фото: Міноборони

Міністерство оборони подало зміни до наказу №402 про роботу військово-лікарських комісій, він набирає чинності з 4 травня. Згідно з нововведенням, після проходження повторного медогляду військовозобов'язані не підпадатимуть під категорію "обмежено придатний", замість цього залишаться "придатний" або "непридатний" до служби.

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Формулювання "обмежено придатні" у багатьох випадках замінили на "придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони".

У документі зазначається, що людина може бути визнана "придатною" до служби, якщо армія потребуватиме поповнення у перерахованих вище підрозділах або установах.

Загалом "придатність" до служби тепер розділятиметься на такі категорії:

→ повністю придатний;

→ придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони;

→ призовники, громадяни, що приймаються на військову службу за контрактом, а також кандидати на вступ до ВВНЗ, визнаються придатними за наявності негативного серологічного дослідження на сифіліс.

Таким чином, чоловікам від 18 до 60 років з "обмежено придатним" статусом з 4 травня слід буде пройти повторну військово-лікарську комісію для визначення "придатності" або "непридатності" до служби.

Список захворювань з якими військовозобов'язані визнаються придатними до служби можна подивитися тут.

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