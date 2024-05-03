С 4 мая в Украине не будет "ограниченно пригодных": Минобороны обновило приказ

Мужчинам от 18 до 60 лет с "ограниченно пригодным" статусом с 4 мая предстоит пройти повторный медосмотр

Фото: Минобороны

Министерство обороны подало изменения в приказ №402 о работе военно-врачебных комиссий, он вступает в силу с 4 мая. Согласно нововведению, после прохождения повторного медосмотра военнообязанные не будут подпадать под категорию "ограниченно пригодных", вместо этого останутся "пригоден" или "непригоден" к службе.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Формулировка "ограниченно пригодные" во многих случаях заменили "Пригодными к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВВУЗ, учебных центрах, учреждениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны".

В документе отмечается, что человек может быть признан "пригодным" к службе, если армия потребует пополнения в вышеперечисленных подразделениях или учреждениях.

В общем, "пригодность" к службе теперь будет разделяться на следующие категории:

→ полностью пригоден;

→ пригоден к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВВУЗ, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;

→ призывники, граждане, принимаемые на военную службу по контракту, а также кандидаты на поступление в вузы, признаются пригодными при наличии негативного серологического исследования на сифилис;

Таким образом, мужчинам от 18 до 60 лет с "ограниченно подходящим" статусом с 4 мая следует пройти повторную военно-врачебную комиссию для определения "пригодности" или "непригодности" к службе.

2 апреля 2024 года президент Зеленский подписал закон, снижающий возраст призыва с 27 до 25 лет, закон, согласно которому граждане, признанные ограниченно годными, должны пройти повторное медицинское освидетельствование.

О том, что в законе №10313 больше не рассматривают мужчин призывного возраста "ограниченно годными", остается норма о полной "пригодности или непригодности", объяснял LIGA.net нардеп от СН Юрий Здебский.

Читайте также: Мобилизация. В Минобороны разъяснили, что означает отмена статуса "ограниченно пригодный"