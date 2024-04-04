Мобилизация. В Минобороны разъяснили, что означает отмена статуса "ограниченно пригоден"

Закон вступит в силу через месяц с момента публикации — 4 мая 2024 года

Военкомат (Фото: Виталий Дячук)

В Министерстве обороны выпустили разъяснения насчет отмены статуса "ограниченно пригоден" для военнообязанных и военнослужащих. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.

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По словам чиновников МО, отмена статуса "ограниченно пригоден" не означает автоматического перехода к статусам "пригоден"/"непригоден".

Закон вступит в силу через месяц с момента публикации — 4 мая 2024 года.

Граждане, которые были признаны "ограниченно пригодными", в течение девяти месяцев должны повторно пройти военно-врачебную комиссию — до 4 февраля 2025 года.

После вступления закона в силу правительство в течение трех месяцев должно принять нормативно-правовые акты, которые определяют список заболеваний для определения пригодности или непригодности к воинской службе.

В результате повторной медкомиссии непригодные будут уволены со службы и сняты с воинского учета. Пригодные продолжат проходить службу или будут признаны готовыми к службе.

По состоянию на 29 марта комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту о мобилизации.

2 апреля Зеленский подписал закон, снижающий возраст призыва с 27 до 25 лет, закон, согласно которому граждане, признанные ограниченно пригодными, должны пройти повторное медицинское освидетельствование.

Также был подписан закон о создании электронного реестра военнообязанных.

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