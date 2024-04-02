Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський підписав закон про створення електронного реєстру військовозобов’язаних. Про це йдеться в картці законопроєкту №10062 на сайті Верховної Ради.

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Парламент ухвалив даний законопроєкт у січні 2024 року. Він передбачає внесення змін до законів про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів та про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

Зокрема, закон дасть можливість створити реєстр мобілізованих, який буде "підв’язаний" до реєстру виборців.

Передбачається, що Міністерство оборони отримає дані про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться у різних державних реєстрах – Податкової служби, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Центральної виборчої комісії, Державної міграційної служби та інших відомств.

16 січня Рада ухвалила закон про створення в Україні єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних.

27 лютого у Міноборони заявили, що електронний кабінет запрацює за два місяці після підписання закону.

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