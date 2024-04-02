Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский подписал закон о создании электронного реестра военнообязанных. Об этом говорится в карточке законопроекта №10062 на сайте Верховной Рады.

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Парламент принял данный законопроект в январе 2024 года. Он предусматривает внесение изменений в законы о Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов и о статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты.

В частности, закон позволит создать реестр мобилизованных, который будет "подвязан" к реестру избирателей.

Предполагается, что Министерство обороны получит данные о гражданах в возрасте от 17 до 60 лет, содержащихся в различных государственных реестрах – Налоговой службы, Министерства здравоохранения, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Центральной избирательной комиссии, Государственной миграционной службы и других ведомств.

16 января Рада приняла закон о создании в Украине единого электронного реестра военнообязанных.

27 февраля в Минобороны заявили, что электронный кабинет заработает через два месяца после подписания закона.

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