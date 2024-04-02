Обмежено придатні мають пройти повторний медогляд – президент підписав закон

На це дають дев'ять місяців

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Президент Володимир Зеленський підписав закон №10313, згідно з яким громадяни, визнані обмежено придатними, мають пройти повторний медичний огляд.

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Громадяни, котрі були визнані обмежено придатними до військової служби до вступу в силу цього закону, будуть зобов'язані пройти повторний медичний огляд — аби визначити придатність людини.

Медогляд необхідно пройти впродовж дев'яти місяців із моменту набрання чинності закону.

Закон набирає чинності через один місяць із дня, наступного за днем його опублікування.

Загалом, у законі більше не розглядають чоловіків призовного віку "обмежено придатними", залишається норма про повну "придатність або непридатність", пояснював LIGA.net нардеп від СН Юрій Здебський.

нардеп від СН Юрій Здебський. Сьогодні ж президент підписав закон, який знижує вік призову з 27 до 25 років.

Також Зеленський підписав закон про створення електронного реєстру військовозобов’язаних.

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