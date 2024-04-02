Ограниченно пригодные должны пройти повторный медосмотр – президент подписал закон

На это дают девять месяцев

Фото: Depositphotos

Президент Владимир Зеленский подписал закон №10313, согласно которому граждане, признанные ограниченно пригодными, должны пройти повторный медицинский осмотр.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Граждане, признанные ограниченно пригодными к военной службе до вступления в силу этого закона, будут обязаны пройти повторное медицинское освидетельствование — чтобы определить пригодность человека.

Медосмотр необходимо пройти в течение девяти месяцев с момента вступления закона в силу.

Закон вступает в силу через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования.

В общем, в законе больше не рассматривают мужчин призывного возраста "ограниченно пригодными", остается норма о полной "пригодности или непригодности", объяснял LIGA.net нардеп от СН Юрий Здебский.

нардеп от СН Юрий Здебский. Сегодня же президент подписал закон, снижающий возраст призыва с 27 до 25 лет.

Также Зеленский подписал закон о создании электронного реестра военнообязанных.

Читайте также: Мобилизация. Рассмотрены все 4269 правок: глава оборонного комитета рассказал, что дальше