Мобилизация. Рассмотрены все 4269 правок: глава оборонного комитета рассказал, что дальше

Александр Завитневич (Фото: ОП)

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту о мобилизации. Об этом сообщил глава комитета Александр Завитневич, очертив дальнейший план действий.

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По словам нардепа, рассмотрение предложений часто сопровождалось дискуссиями, требовало значительного времени для согласования позиций выступавших "за" и тех, кто приводил аргументы "против".

"Теперь, вместе с коллегами дополнительно проработаем комитетские поправки и будет сформирована финальная сравнительная таблица. Далее – таблица будет передана в главное юридическое управление Рады, после получения заключения которого, законопроект будет рассмотрен в зале парламента", – сообщил Завитневич.

Ранее нардеп от Слуги народа и член оборонного комитета Юрий Здебский сообщал LIGA.net, что наработанные комитетом нормы планируется рассмотреть на комитете на следующей неделе.

26 марта 2024 года комитет отклонил предложения, по которым молодые люди от 18 лет не могли выбирать время прохождения базовой военной подготовки во время военного положения — и, соответственно, могли бы быть мобилизованы. Люди будут самостоятельно выбирать, когда проходить эту выучку.

27 марта комитет отклонил правки по бронированию военнообязанных, которые получают определенную зарплату и платят налоги.

29 марта главнокомандующий ВСУ заявил, что командование "существенно" снизило запрос на количество мобилизованных граждан – ранее звучала цифра в 500 000 человек.

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