Мобилизация. Рассмотрены все 4269 правок: глава оборонного комитета рассказал, что дальше
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту о мобилизации. Об этом сообщил глава комитета Александр Завитневич, очертив дальнейший план действий.
По словам нардепа, рассмотрение предложений часто сопровождалось дискуссиями, требовало значительного времени для согласования позиций выступавших "за" и тех, кто приводил аргументы "против".
"Теперь, вместе с коллегами дополнительно проработаем комитетские поправки и будет сформирована финальная сравнительная таблица. Далее – таблица будет передана в главное юридическое управление Рады, после получения заключения которого, законопроект будет рассмотрен в зале парламента", – сообщил Завитневич.
Ранее нардеп от Слуги народа и член оборонного комитета Юрий Здебский сообщал LIGA.net, что наработанные комитетом нормы планируется рассмотреть на комитете на следующей неделе.
- 26 марта 2024 года комитет отклонил предложения, по которым молодые люди от 18 лет не могли выбирать время прохождения базовой военной подготовки во время военного положения — и, соответственно, могли бы быть мобилизованы. Люди будут самостоятельно выбирать, когда проходить эту выучку.
- 27 марта комитет отклонил правки по бронированию военнообязанных, которые получают определенную зарплату и платят налоги.
- 29 марта главнокомандующий ВСУ заявил, что командование "существенно" снизило запрос на количество мобилизованных граждан – ранее звучала цифра в 500 000 человек.
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