Мобилизация. Комитет завершил рассмотрение правок, остались комитетские – нардеп

Более 4200 правок прорабатывали с 6 марта

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Комитет Верховной Рады по нацбезопасности и обороне завершил рассмотрение поправок к новому проекту закона о мобилизации, осталось рассмотреть комитетские правки, чтобы "законопроект заработал". Об этом в комментарии LIGA.net сообщил нардеп от Слуги народа Юрий Здебский.

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"Сегодня завершили рассмотрение правок. И с сегодняшнего дня приступили к работе над комитетскими правками, чтобы законопроект заработал", – отметил он.

По словам нардепа, наработанные комитетом нормы планируется рассмотреть на комитете на следующей неделе.

Здебский отметил, что ему неизвестно, будут ли рассматривать законопроект на ближайшем пленарном заседании Рады в апреле.

В общем, комитет проработал более 4200 поправок и делал это с 6 марта.

26 марта 2024 года комитет отклонил предложения, по которым молодые люди от 18 лет не могли выбирать время прохождения базовой военной подготовки во время военного положения и, соответственно, могли бы быть мобилизованы. Люди будут самостоятельно выбирать, когда проходить эту выучку.

27 марта комитет отклонил правки по бронированию военнообязанных, которые получают определенную зарплату и платят налоги.

29 марта главнокомандующий ВСУ заявил, что командование "существенно" снизило запрос на количество мобилизованных граждан – ранее звучала цифра в 500 000 человек.

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