Мобилизация. Комитет начал рассматривать правки, может занять до недели времени – нардеп

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Комитет Верховной Рады по нацбезопасности и обороне начал рассмотрение поправок к новому мобилизационному законопроекту. На рассмотрение всех поправок понадобится около недели, сообщил в комментарии LIGA.net народный депутат от Слуги народа Егор Чернев.

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"Сегодня мы начали непосредственно рассмотрение поправок", – сказал он.

По его словам, до этого комитет по блокам рассматривал подходы к изменениям в этом законопроекте. Нардеп от Евросолидарности Ирина Фриз писала, что депутаты утверждали направления работы по документу.

Чернев надеется, что "где-то до недели времени" нужно будет нардепам, чтобы рассмотреть все правки.

Также Чернев сообщил, что предварительно комитет поддержал норму нового мобилизационного законопроекта, предусматривающую ограничение права управления транспортными средствами для лиц, уклоняющихся от призыва.

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Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Впрочем, некоторые из них могут изменяться с учетом соответствующих поправок.

О том, как прорабатывал законопроект профильный комитет, – читайте здесь.

27 февраля председатель Комитета по нацбезопасности сообщил, что ведомство начало рассматривать законопроект о мобилизации до второго чтения – народные избранники должны обработать более 4000 правок.

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