Обмеження ухилянтам на водіння машини. Нардеп: Попередньо підтримали, вирішить голосування

За словами Єгора Чернєва, Міноборони має пояснити, як втілювати цю норму в життя

Ілюстративне фото: Depositphotos

Народні депутати у Комітеті з нацбезпеки та оборони попередньо підтримали норму нового мобілізаційного законопроєкту, яка передбачає обмеження права керування транспортними засобами для осіб, які ухиляються від призову. Проте фінальне рішення буде ухвалено після голосування по правках, повідомив у коментарі LIGA.net народний депутат від Слуги народу Єгор Чернєв.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Попередньо так, підтримали на Комітеті. Але самі правки ще в процесі розгляду, тому фінально буде прийнято рішення після голосування за самі правки. А це займе декілька днів. Яким чином це можна втілити – ми ставили питання Міноборони. Вони мають дати роз'яснення, і після цього будемо приймати рішення", – заявив він.

Нардеп від "слуг" Олександр Федієнко повідомив LIGA.net, що наразі немає зведеної таблиці з правками до законопроєкту, тому "взагалі важко щось казати".

За його словами, на засіданні лунали різні думки щодо такої заборони: "Особисто я цю пропозицію не підтримував. Але були депутати, які цю пропозицію підтримали".

Інший нардеп від СН Федір Веніславський заявив, що народні обранці дійшли консенсусу та допускають обмеження права керування транспортом для людей, які не прийшли до ТЦК для уточнення даних або за повісткою.

Читайте також: Мобілізація. Нардеп про призов з 25 років: Вже є закон, але президент його не підписує

Що пропонує новий законопроєкт? Якщо людина впродовж 10 днів добровільно не виконав обов'язок (обов'язки) із врученої вимоги ТЦК або не з'явилась до центру комплектування, то ТЦК звертається до суду щодо: "Тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортними засобами – на строк до виконання зобов’язань за такою вимогою".



Якщо такий громадянин перебуває за кордоном, то йому потрібно з'явитися до відповідної дипломатичної установи України.



Це та інші запропоновані обмеження є у Якщо людина впродовж 10 днів добровільно не виконав обов'язок (обов'язки) із врученої вимоги ТЦК або не з'явилась до центру комплектування, то ТЦК звертається до суду щодо: "Тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортними засобами – на строк до виконання зобов’язань за такою вимогою".Якщо такий громадянин перебуває за кордоном, то йому потрібно з'явитися до відповідної дипломатичної установи України.Це та інші запропоновані обмеження є у порівняльній таблиці законопроєкту

Читайте також: Мобілізація. Відстрочку для другої освіти скасують, контрактникам-аспірантам залишать – нардеп

Нардеп від Голосу Роман Костенко заявив, що Комітет із нацбезпеки не підтримав норму, яка передбачає блокування рахунків громадян, які ухиляються від призову.

Перелік нововведень за новим мобілізаційним законопроєктом можна прочитати тут. Утім, деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних правок. Про те, як опрацьовував законопроєкт профільний Комітет, – читайте тут.

27 лютого голова Комітету з нацбезпеки повідомив, що відомство почало розглядати законопроєкт про мобілізацію до другого читання – народні обранці мають опрацювати понад 4000 правок.

Читайте також: Мобілізація в'язнів і засуджених. Мін'юст пояснив основні ідеї щодо призову цих людей