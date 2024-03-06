Ограничения уклонистам на вождение. Нардеп: Предварительно поддержали, решит голосование
Народные депутаты в Комитете по нацбезопасности и обороне предварительно поддержали норму нового мобилизационного законопроекта, предусматривающую ограничение права управления транспортными средствами для лиц, уклоняющихся от призыва. Однако финальное решение будет принято после голосования по правкам, сообщил в комментарии LIGA.net народный депутат от Слуги народа Егор Чернев.
"Предварительно да, поддержали на Комитете. Но сами правки еще в процессе рассмотрения, поэтому финально будет принято решение после голосования за сами правки. А это займет несколько дней. Как это можно воплотить – мы задавали вопросы Минобороны. Они должны дать разъяснения, и после этого будем принимать решения", – заявил он.
Нардеп от "слуг" Александр Федиенко сообщил LIGA.net, что пока нет сводной таблицы с правками к законопроекту, поэтому "вообще трудно что-либо говорить".
По его словам, на заседании звучали разные мнения насчет такого запрета: "Лично я это предложение не поддерживал. Но были депутаты, которые это предложение поддержали".
Другой нардеп от СН Федор Вениславский заявил, что народные избранники пришли к консенсусу и допускают ограничение права управления транспортом для людей, не пришедших в ТЦК для уточнения данных или по повестке.
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Если такой гражданин находится за границей, то ему нужно явиться в соответствующее дипломатическое учреждение Украины.
Это и другие предложенные ограничения есть в сравнительной таблице законопроекта.
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- Нардеп от Голоса Роман Костенко заявил, что Комитет по нацбезопасности не поддержал норму, предусматривающую блокирование счетов граждан, уклоняющихся от призыва.
- Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Впрочем, некоторые из них могут изменяться с учетом соответствующих поправок. О том, как прорабатывал законопроект профильный Комитет, – читайте здесь.
- 27 февраля председатель Комитета по нацбезопасности сообщил, что ведомство начало рассматривать законопроект о мобилизации ко второму чтению – народные избранники должны обработать более 4000 правок.
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