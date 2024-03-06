Ограничения уклонистам на вождение. Нардеп: Предварительно поддержали, решит голосование

По словам Егора Чернева, Минобороны должно объяснить, как претворять эту норму в жизнь

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Народные депутаты в Комитете по нацбезопасности и обороне предварительно поддержали норму нового мобилизационного законопроекта, предусматривающую ограничение права управления транспортными средствами для лиц, уклоняющихся от призыва. Однако финальное решение будет принято после голосования по правкам, сообщил в комментарии LIGA.net народный депутат от Слуги народа Егор Чернев.

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"Предварительно да, поддержали на Комитете. Но сами правки еще в процессе рассмотрения, поэтому финально будет принято решение после голосования за сами правки. А это займет несколько дней. Как это можно воплотить – мы задавали вопросы Минобороны. Они должны дать разъяснения, и после этого будем принимать решения", – заявил он.

Нардеп от "слуг" Александр Федиенко сообщил LIGA.net, что пока нет сводной таблицы с правками к законопроекту, поэтому "вообще трудно что-либо говорить".

По его словам, на заседании звучали разные мнения насчет такого запрета: "Лично я это предложение не поддерживал. Но были депутаты, которые это предложение поддержали".

Другой нардеп от СН Федор Вениславский заявил, что народные избранники пришли к консенсусу и допускают ограничение права управления транспортом для людей, не пришедших в ТЦК для уточнения данных или по повестке.

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Что предлагает новый законопроект? Если человек в течение 10 дней добровольно не исполнил обязанность (обязанности) по врученному требованию ТЦК или не явился в центр комплектования, то ТЦК обращается в суд насчет: "Временного ограничения такого гражданина в праве управления транспортными средствами – на срок до исполнения обязательств по такому требованию".



Если такой гражданин находится за границей, то ему нужно явиться в соответствующее дипломатическое учреждение Украины.



Это и другие предложенные ограничения есть в Если человек в течение 10 дней добровольно не исполнил обязанность (обязанности) по врученному требованию ТЦК или не явился в центр комплектования, то ТЦК обращается в суд насчет: "Временного ограничения такого гражданина в праве управления транспортными средствами – на срок до исполнения обязательств по такому требованию".Если такой гражданин находится за границей, то ему нужно явиться в соответствующее дипломатическое учреждение Украины.Это и другие предложенные ограничения есть в сравнительной таблице законопроекта

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Нардеп от Голоса Роман Костенко заявил, что Комитет по нацбезопасности не поддержал норму, предусматривающую блокирование счетов граждан, уклоняющихся от призыва.

Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Впрочем, некоторые из них могут изменяться с учетом соответствующих поправок. О том, как прорабатывал законопроект профильный Комитет, – читайте здесь.

27 февраля председатель Комитета по нацбезопасности сообщил, что ведомство начало рассматривать законопроект о мобилизации ко второму чтению – народные избранники должны обработать более 4000 правок.

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