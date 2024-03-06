Мобілізація. Комітет почав розглядати правки, може зайняти до тижня часу – нардеп

27 лютого голова комітету повідомив про початок роботи над документом до другого читання

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Комітет Верховної Ради з нацбезпеки та оборони почав розгляд правок до нового мобілізаційного законопроєкту. На розгляд усіх правок знадобиться близько тижня, повідомив у коментарі LIGA.net народний депутат від Слуги народу Єгор Чернєв.

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"Сьогодні ми розпочали саме розгляд правок", – сказав він.

За його словами, до цього комітет блоками розглядав підходи щодо змін до цього законопроєкту. Нардепка від Євросолідарності Ірина Фріз писала, що депутати затверджували напрямки роботи з документа.

Чернєв сподівається, що "десь до тижня часу" потрібно буде нардепам, щоб розглянути усі правки.

Також Чернєв повідомив, що попередньо комітет підтримав норму нового мобілізаційного законопроєкту, яка передбачає обмеження права керування транспортними засобами для осіб, які ухиляються від призову.

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Перелік нововведень за новим мобілізаційним законопроєктом можна прочитати тут. Утім, деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних правок.

Про те, як опрацьовував законопроєкт профільний комітет, – читайте тут.

27 лютого голова Комітету з нацбезпеки повідомив, що відомство почало розглядати законопроєкт про мобілізацію до другого читання – народні обранці мають опрацювати понад 4000 правок.

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