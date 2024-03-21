Мобилизация. Член комитета: Будут либо пригодные, либо непригодные к службе
В законе №10313 больше не рассматривают мужчин призывного возраста "ограниченно пригодными", остается норма о полной "пригодности или непригодности". Об этом в комментарии LIGA.net заявил член оборонного комитета, нардеп от Слуги народа Юрий Здебский.
"Замысел к закону прост: мобилизовать людей, сформировать резерв, защитить нашу страну. И для этого внедряется категория – "или ты годен, или вообще тебя списали и забыли". Ты можешь работать водителем, но не пойдешь в штурмовики, если ограничен в каких-то своих физических способностях", – рассказал он.
По его словам, мотивация такого решения – подготовка к длительной войне и "худшим сценариям".
Кроме того, закон предусматривает первоочередное военное образование: человек с 18 до 25 лет должен пройти обучение, стать на воинский учет, получить военную специальность, объяснил нардеп.
"Всех людей, которые по состоянию здоровья пригодны, от 25 до 60 лет, сделать военнообязанными, все должны встать в строй. Либо ты подпадаешь под бронирование, либо ты в строю – вот что предусмотрено законом", – добавил Здебский.
Нардеп отметил, что пригодность или непригодность к военной службе будет регулироваться военно-врачебной комиссией.
- 25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения воинской службы. Сейчас он – на доработке.
- Список нововведений в новом мобилизационном законопроекте можно прочитать здесь. Однако некоторые могут изменяться с учетом соответствующих поправок. О том, как профильный комитет прорабатывал законопроект, читайте здесь.
- На 19 марта профильный комитет рассмотрел 1500 поправок к новому мобилизационному законопроекту.
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