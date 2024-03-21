Мобилизация. Член комитета: Будут либо пригодные, либо непригодные к службе

"Ты можешь работать водителем, но не пойдешь в штурмовики, если ограничен в каких-то своих физических способностях", – говорит LIGA.net Юрий Здебский

Фото: Генштаб ВСУ

В законе №10313 больше не рассматривают мужчин призывного возраста "ограниченно пригодными", остается норма о полной "пригодности или непригодности". Об этом в комментарии LIGA.net заявил член оборонного комитета, нардеп от Слуги народа Юрий Здебский.

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"Замысел к закону прост: мобилизовать людей, сформировать резерв, защитить нашу страну. И для этого внедряется категория – "или ты годен, или вообще тебя списали и забыли". Ты можешь работать водителем, но не пойдешь в штурмовики, если ограничен в каких-то своих физических способностях", – рассказал он.

По его словам, мотивация такого решения – подготовка к длительной войне и "худшим сценариям".

Кроме того, закон предусматривает первоочередное военное образование: человек с 18 до 25 лет должен пройти обучение, стать на воинский учет, получить военную специальность, объяснил нардеп.

"Всех людей, которые по состоянию здоровья пригодны, от 25 до 60 лет, сделать военнообязанными, все должны встать в строй. Либо ты подпадаешь под бронирование, либо ты в строю – вот что предусмотрено законом", – добавил Здебский.

Нардеп отметил, что пригодность или непригодность к военной службе будет регулироваться военно-врачебной комиссией.

СПРАВКА 21 марта Рада приняла закон №10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. Им, в частности, предусматривается, что мужчины, которые были признаны ограниченно пригодными к службе, должны будут в течение девяти месяцев пройти повторный медицинский осмотр. 21 марта Рада приняла закон №10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. Им, в частности, предусматривается, что мужчины, которые были признаны ограниченно пригодными к службе, должны будут в течение девяти месяцев пройти повторный медицинский осмотр.

25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения воинской службы. Сейчас он – на доработке.

Список нововведений в новом мобилизационном законопроекте можно прочитать здесь. Однако некоторые могут изменяться с учетом соответствующих поправок. О том, как профильный комитет прорабатывал законопроект, читайте здесь.

На 19 марта профильный комитет рассмотрел 1500 поправок к новому мобилизационному законопроекту.

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