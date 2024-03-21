Мобилизация. Замкомандира 3 штурмовой: Не надо говорить о цифрах, нужен системный призыв

Жорин заявил, что никто никогда не сможет посчитать, сколько украинской армии нужно людей для победы

Максим Жорин (Фото: скриншот с видео)

Заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин призвал не оперировать любыми цифрами возможных призывников в вопросе мобилизации. Об этом он написал в Telegram.

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По его словам, любые цифры в контексте мобилизации являются ложными.

"Никто никогда не сможет посчитать, сколько украинской армии нужно людей для победы", — заявил Жорин.

Он отметил, что Украине нужна системная мобилизация с постоянным пополнением армии и подготовкой.

"При этом необходимо заниматься не только мобилизацией мужчин, но и общей подготовкой гражданского населения. А не придумывать постоянно случайные цифры, которые просто пугают людей", — подчеркнул офицер.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украине якобы не нужна мобилизация 500 000 человек, о чем ранее заявляли Генштаб и тогдашний главнокомандующий Валерий Залужный.

25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Сейчас он – на доработке.

Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Однако некоторые могут изменяться с учетом соответствующих поправок. О том, как профильный комитет прорабатывал законопроект, читайте здесь.

По состоянию на 19 марта профильный комитет рассмотрел 1500 поправок к новому мобилизационному законопроекту.

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