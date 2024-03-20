Шмыгаль заявил об отсутствии необходимости мобилизовать полмиллиона человек

Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Украине не нужна мобилизация 500 000 человек, о чем ранее заявляли Генштаб и тогдашний главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в интервью Bloomberg Television.

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По словам премьера, объем набора новых мобилизованных может быть меньше 500 000, о которых говорили ранее. Цифра, как отметил Шмыгаль, корректируется, учитывая ротации, которые происходят на передовой и вооружение, поступающее от союзников.

В январе 2024 года президент Владимир Зеленский заявил, что пока не видит необходимости мобилизовать 500 000 человек.

"Не потому, что мне хочется кому-то понравиться, а потому, что это люди, жизнь. Я не увидел сегодня достаточно понятных деталей, чтобы сказать: полмиллиона надо мобилизовать. А третье – это деньги. И как бы кто не относился, все эти финансы не исходят от партнеров. Все это дает украинский бюджет", – отметил тогда Зеленский.

25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Сейчас он – на доработке.

Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Однако некоторые могут изменяться с учетом соответствующих поправок. О том, как профильный комитет прорабатывал законопроект, читайте здесь.

По состоянию на 19 марта профильный комитет рассмотрел 1500 поправок к новому мобилизационному законопроекту.

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