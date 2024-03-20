"Без людей нет шансов". Филимонов рассказал, сколько нужно мобилизовать, чтобы сдержать РФ

Будет ли Украина в 2024 году только обороняться или нет, зависит от многих факторов, заявил комбат Волков Да Винчи

Сергей Филимонов (Фото: Facebook/Александр Ратушняк)

Без мобилизации по меньшей мере 250 000 человек у Украины нет шансов сдерживать наступление российских оккупантов, а об освобождении территорий речь даже не идет. Об этом в интервью LIGA.net заявил командир отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов.

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"Без мобилизации хотя бы 250 000 человек у нас очень малые шансы сдерживать россиян на тех границах, где мы сейчас есть. О восстановлении границ в этом году вообще речь не может идти. О возвращении Крыма, Мариуполя или Донецка тоже", – сказал он.

У Филимонова спросили: "Сможет ли Украина в этом году только обороняться?"

Он ответил, что это зависит от многих факторов, например от изменений в армии, рекрутинга, мобилизации, помощи от западных союзников, разрешения на использование западного оружия на территории России, а также от событий, происходящих внутри страны-агрессора.

"Если умрет Путин или условно появится еще один Вагнер, который все же дойдет до Москвы, если начнется освободительная борьба оккупированных Российской империей народов, то все может перевернуться с ног на голову", – сказал командир "Волков Да Винчи".

Филимонов заявил, что тактика русской армии на поле боя изменилась коренным образом, враг лучше разбирается в местности. В настоящее время Вооруженные Силы Украины воюют против армии "с безграничным кошельком".

Он сказал, что в Силах обороны сегодня много проблем – от нехватки людей и проблем в командовании до фортификаций.

Также комбат отметил, что у ВСУ есть недостаток пехоты, принудительная мобилизация это частично закрывает, хотя есть вопросы качества ее проведения.

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