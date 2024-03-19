Тактика армии РФ изменилась в корне, в 2022-м враг не знал местности – командир Филимонов

Военный рассказал, что сейчас на какой активный участок ни заедь – будет прострелено каждое дерево

Сергей Филимонов (Фото: Х)

Тактика российской армии на поле боя изменилась коренным образом, враг лучше разбирается в местности. В настоящее время Вооруженные Силы Украины воюют против армии "с безграничным кошельком". Об этом заявил в интервью для LIGA.net Сергей Филимонов, два месяца назад назначенный новым командиром отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи".

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Филимонов отметил, что сейчас возможность вернуться в лето 2022-го – была бы приятной.

"В 2022 году, когда я впервые заехал в Харьковскую и Донецкую области, я думал: ого, жестко – самолеты, артиллерия, танки, большое количество пехоты, вражеская разведка, прилетают ракеты по штабам", – рассказал военный.

Командир отметил, что в 2022 году российские солдаты не знали местности, а их командиры учили местность по топографическим картам. Филимонов отметил, что вражеские способы применения БпЛА или оружия были в десятки раз менее квалифицированные.

"На наших ошибках они учатся значительно быстрее. Мы воюем против армии с безграничным кошельком", – подчеркнул он.

Военный рассказал, что сейчас, на какой активный участок ни заедь – будет простреляно каждое дерево.

"Раньше заезжаешь на линию фронта – да, там может быть горячо, могут быть штурмы, все опасно и тому подобное. Но сейчас, когда едешь к "нулю", опасная зона начинается за полтора-два километра. Постоянные прилеты, FPV, "сбросы", – подытожил он.

3 марта бывший начальник пресс-службы Восточной группировки войск Евлаш сообщал, что российские оккупационные войска активно наступают на Ивановское на Бахмутском направлении, уже в черте города продолжаются жестокие бои.

19 марта спикер бригады "Сталевий Кордон" Шевцов рассказал, что на Лимано-Купянском направлении, несмотря на отсутствие "результатов" к "выборам" президента РФ, враг держит группировку войск, около 100 000 военнослужащих.

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