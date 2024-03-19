Тактика армії РФ змінилася докорінно, у 2022-му ворог не знав місцевості – командир Філімонов

Військовий розповів, що наразі на яку активну ділянку не заїдь – буде простріляне кожне дерево

Сергій Філімонов (Фото: Х)

Тактика російської армії на полі бою змінилася докорінно, ворог краще розбирається в місцевості. Наразі Збройні Сили України воюють проти армії "з безмежним гаманцем". Про це заявив у інтерв'ю для LIGA.net Сергій Філімонов, якого два місяці тому призначили новим командиром окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі".

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Філімонов наголосив, що наразі можливість повернутися в літо 2022-го – була б приємною.

"2022 року, коли я вперше заїхав на Харківщину і Донеччину, я думав: ого, жорстко – літаки, артилерія, танки, велика кількість піхоти, ворожа розвідка, прилітають ракети по штабах", – розповів військовий.

Командир зазначив, що у 2022 році російські солдати не знали місцевості, а їхні командири вчили місцевість по топографічних картах. Філімонов наголосив, що ворожі способи застосування БпЛА чи зброї були в десятки разів менш кваліфіковані.

"На наших помилках вони вчаться значно швидше. Ми воюємо проти армії з безмежним гаманцем", – наголосив він.

Військовий розповів, що наразі на яку активну ділянку не заїдь – буде простріляне кожне дерево.

"Раніше заїжджаєш на лінію фронту – так, там може бути гаряче, можуть бути штурми, все небезпечно тощо. Але зараз, коли їдеш до "нуля", небезпечна зона починається за півтора-два кілометри. Постійні прильоти, FPV, "скиди", – підсумував він.

3 березня колишній начальник пресслужби Східного угруповання військ Євлаш повідомляв, що російські окупаційні війська активно наступають на Іванівське на Бахмутському напрямку, вже у межах міста тривають жорстокі бої.

19 березня речник бригади "Сталевий Кордон" Шевцов розповів, що на Лимано-Куп'янському напрямку, попри відсутність "результатів" до "виборів" президента РФ, ворог тримає угруповання військ, близько 100 000 військовослужбовців.

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