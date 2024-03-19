ЗСУ: Армія РФ мала дедлайн захоплення Куп'янська – до "виборів". Від намірів не відмовилась

Речник бригади "Сталевий Кордон" наголосив, що армія РФ на жоден клаптик не просунулася, але від намірів не відмовилася

ЗСУ. Ілюстративне зображення (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

На Лимано-Куп'янському напрямку, попри відсутність "результатів" до "виборів" президента РФ, ворог тримає угруповання військ, близько 100 000 військовослужбовців. Вони можуть продовжувати штурми, заявив у ефірі телемарафону речник бригади "Сталевий Кордон" Іван Шевцов.

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Шевцов зазначив, що у росіян був "дедлайн до 15 березня" - захопити Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий та вийти на рубіж лівого берега річки Оскіл, щоб "показати якісь результати перед "виборами" президента в Російській Федерації".

Проте він наголосив, що на жоден клаптик вони не просунулися, але від своїх намірів не відмовились. Наразі Збройні Сили України очікують на продовження тих самих дій.

Військовий зазначив, що наразі на напрямку залишається те саме угруповання військ – близько 100 000 військових та велика кількість техніки.

Речник розповів, що протягом 2024 році на ділянці, яку тримає бригада, зупиняли дві спроби прориву ДРГ. Ціль груп — знищення інфраструктури, підривні роботи, наголосив він.

"На нашій ділянці проводимо усі заходи, щоб цього не допустити", – додав Шевцов.

Ситуація на Куп'янському напрямку станом на 19 березня (Мапа: Deepstate)

15-17 березня у Росії пройшли "вибори". Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш та понад 50 країн-членів ООН засудили "вибори" російського президента, які проводить Росія на окупованих територіях України.

17 березня начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що "вибори" в Росії є нелегітимними від початку, оскільки диктатор Володимир Путін неодноразово порушував російську конституцію.

13 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що "особливо напружені бої йдуть на Куп'янському напрямі, де окупанти поставили за мету за всяку ціну захопити Куп'янськ і щодня штурмують позиції".

Сирський говорив, що Україна зараз перейшла до ведення оборонної операції. Він оцінює ситуацію на передовий як складну, російська армія наступає "фактично по всій лінії фронту".

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що протягом 24 лютого російські війська не наступали на Куп'янському напрямку. Ексначальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Євлаш заявив LIGA.net, що це пов'язано з перегрупуванням окупантів на цьому напрямку фронту.

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