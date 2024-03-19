ВСУ: Армия РФ имела дедлайн захвата Купянска – до "выборов". От намерений не отказалась

Представитель бригады "Стальная Граница" отметил, что армия РФ ни на один клочок не продвинулась, но от намерений не отказалась

ВСУ. Иллюстративное изображение (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

На Лимано-Купянском направлении, несмотря на отсутствие "результатов" к "выборам" президента РФ, враг держит группировку войск, около 100 000 военнослужащих. Они могут продолжать штурмы, заявил в эфире телемарафона представитель бригады "Стальная Граница" Иван Шевцов.

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Шевцов отметил, что у россиян был "дедлайн до 15 марта" – захватить Купянск, Купянск-Узловой и выйти на рубеж левого берега реки Оскол, чтобы "показать какие-то результаты перед "выборами" президента в Российской Федерации".

Однако он отметил, что ни на один клочок они не продвинулись, но от своих намерений не отказались. Сейчас Вооруженные Силы Украины ожидают продолжения тех же действий.

Военный отметил, что сейчас на направлении остается та же группировка войск – около 100 000 военных и большое количество техники.

Спикер рассказал, что в течение 2024 года на участке, который держит бригада, останавливали две попытки прорыва ДРГ. Цель групп – уничтожение инфраструктуры, подрывные работы, подчеркнул он.

"На нашем участке проводим все мероприятия, чтобы этого не допустить", – добавил Шевцов.

Ситуация на Купянском направлении по состоянию на 19 марта (Карта: Deepstate)

15-17 марта в России прошли "выборы". Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш и более 50 стран-членов ООН осудили "выборы" российского президента, которые проводит Россия на оккупированных территориях Украины.

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что "выборы" в России являются нелегитимными изначально, так как диктатор Владимир Путин неоднократно нарушал российскую конституцию.

13 февраля 2024 года главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что "особенно напряженные бои идут на Купянском направлении, где оккупанты поставили цель любой ценой захватить Купянск и ежедневно штурмуют позиции".

Сырский говорил, что Украина сейчас перешла к ведению оборонной операции. Он оценивает ситуацию на передовой как сложную, российская армия наступает "фактически по всей линии фронта".

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в течение 24 февраля российские войска не наступали на Купянском направлении. Экс-начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица" Евлаш заявил LIGA.net, что это связано с перегруппировкой оккупантов на этом направлении фронта.

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