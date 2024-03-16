Понад 50 країн засудили "вибори" Путіна в окупації. Генсек ООН: Віддані суверенітету

Антоніу Гутерреш (Фото: EPA)

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш та понад 50 країн-членів ООН засудили "вибори" російського президента, які проводить Росія на окупованих територіях України. Про це йдеться у заяві, опублікованій постійним представництвом України при ООН, слова Гутерреша цитує агентство Reuters.

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За даними агентства, Гутерреш зазначив, що "спроба незаконної анексії українських регіонів не має жодної юридичної сили, за міжнародним правом".

Він наголосив, що ООН залишається "непохитно відданою суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, згідно з відповідними резолюціями Генеральної асамблеї".

Спільну заяву підписали 55 країн, а також Європейський союз. Серед тих, хто засудив "вибори": члени ЄС, США, Аргентина, Австралія, Грузія, Японія, Молдова, Південна Корея, Велика Британія, Уругвай.

Окрім цього, країни закликали не визнавати будь-яку зміну Росією статусу Криму, Севастополя, а також Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей.

Раніше у Держдепі заявили, що США не визнають і ніколи не визнають легітимність чи результати фейкових виборів у суверенній Україні, які є частиною президентських виборів у Росії.

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27 грудня 2023 року Центр нацспротиву повідомив, що на тимчасово окуповані території України прибули політтехнологи Кремля, одне з їхніх завдань – "намалювати" явку на незаконних виборах президента РФ.

7 березня 2024 року Лубінець заявив, що за участь українців у російських "виборах" на ТОТ жодної відповідальності не передбачено, на відміну від участі в організації та проведенні голосування.

14 березня МЗС та парламент закликали міжнародну спільноту не визнавати так звані вибори.

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