Росія готується провести путінські "вибори" в окупації. У Кулеби та в Раді виступили із заявами

Фото: російські ЗМІ

Організовуючи президентські "вибори" на тимчасово окупованих територіях, Росія порушує норми міжнародного права, тому Україна закликає світову спільноту не визнавати їх. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ та постанові Верховної Ради.

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Як зазначила віцеспікерка українського парламенту Олена Кондратюк, проведення "виборів" на ТОТ не буде легітимним, а їхні результати не матимуть жодних юридичних наслідків. За її словами, це дає підстави для невизнання обраного в такий спосіб президента РФ.

Верховна Рада звернулася до урядів та парламентів Румунії, Литви, Словенії, Іспанії з закликом засудити й не визнати псевдовибори. Також парламент закликав протидіяти спробам РФ залучити міжнародних спостерігачів для легітимізації "виборів", посилити санкційний тиск на агресора, запровадити нові санкції й консолідувати зусилля союзників для збільшення військової допомоги Україні.

Голова Комітету зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко зазначив, що путінські "вибори" є "кричущим порушенням міжнародного права" і не мають легітимності. Він також закликав міжнародну спільноту не визнавати їх.

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У заяві МЗС йдеться про те, що імітація виборів демонструє подальше нехтування Росією нормами міжнародного права. Як зазначили в зовнішньополітичному відомстві, примусове залучення до участі у "виборах" громадян України, які мешкають на ТОТ або під примусом були вивезені до РФ, є незаконним.

Це у поєднанні з відсутністю будь-яких ознак відповідності виборчої кампанії демократичним нормам та усуненням опонентів російської влади ставить під сумнів об’єктивність і легітимність будь-яких результатів цих "виборів", заявили у відомстві.

У МЗС звернулися до громадян України з рекомендацією не брати участі у псевдовиборах, а також у дні голосування уникати місць масового скупчення людей поблизу "виборчих дільниць" і об’єктів військової інфраструктури агресора.

"Україна закликає іноземні держави та міжнародні організації не надсилати міжнародних спостерігачів для участі у черговому фарсі, який Кремль видає за президентські вибори, організованому ним, зокрема, на суверенній території України, утриматися від визнання їхніх результатів, та попереджає про притягнення усіх порушників українського законодавства до правової відповідальності", – йдеться у заяві МЗС.

У відомстві наголосили, що російського диктатора Володимира Путіна, який перебуває у розшуку Міжнародного кримінального суду, вже 24 роки утримує при владі не вільне волевиявлення народу, а маніпуляції з конституцією, пропаганда, знищення будь-яких проявів політичної конкуренції та політичне насильство.

"Подальша консервація агресивного та реваншистського путінського режиму становить безпрецедентний виклик для Європи, Центральної Азії та інших регіонів світу, на які може розширитися російський терор і хаос. Ігнорування цього призведе до подальшого зростання загрози для міжнародного миру та безпеки", – наголосили в МЗС.

27 грудня 2023 року Центр нацспротиву повідомив, що на тимчасово окуповані території України прибули політтехнологи Кремля, одне з їхніх завдань – "намалювати" явку на незаконних виборах президента РФ.

7 березня 2024 року Лубінець заявив, що за участь українців у російських "виборах" на ТОТ жодної відповідальності не передбачено, на відміну від участі в організації та проведенні голосування.

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