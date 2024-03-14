ГУР: На псевдовиборах Путін наказав окупантам "намалювати" собі 75%, але можуть й більше

Володимир Путін (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін поставив завдання сфабрикувати 75% своєї підтримки на псевдовиборах, але окупанти можуть "намалювати" й більше, аби вислужитися перед ним. Це потрібно винятково Путіну та пропаганді РФ, повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

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За його словами, Путін поставив завдання "намалювати" 75% підтримки його кандидатури на виборах, проте його "прислужники", аби вислужитись, можуть сфабрикувати й 85% та більше підтримки диктатору.

"Ці цифри мають значення виключно для Путіна та російської пропаганди, щоб намагатися показати його підтримку як по Росії, так і на окупованих територіях", – зазначив він.

"Вибори" президента РФ заплановані на 15-17 березня 2024 року, але окупанти застосовують процедуру "дострокового голосування", тому фактично псевдовибори почалися 11 березня. Загарбники також незаконно проводять "голосування" і на тимчасово окупованих територіях України.

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7 березня речник ОСУВ "Таврія" заявив, що російський план вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей перед так званими виборами президента РФ є чимось "вже зі сфери фантастики".

11 березня президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Путін може посилити мобілізацію до армії окупантів після так званих "виборів" у РФ.

13 березня ГУР повідомило, що Росія активізує інформаційну операцію "Перун" проти України, щоби дестабілізувати ситуацію в країні, а також підірвати підтримку західних партнерів.

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