До "виборів" Путіна росіяни активізують інфоатаки на Україну. Розвідка перерахувала тези

Інформаційну операцію планують продовжувати до кінця червня, а пік заплановано на "вибори" у Росії

Володимир Путін (Фото: EPA)

Росія активізує інформаційну операцію "Перун" проти України, щоби дестабілізувати ситуацію в країні, а також підірвати підтримку західних партнерів. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

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Розвідники заявляють, що до участі в операції залучають підрозділи Росгвардії та шпигунів Головного розвідувального управління.

Пропагандисти дають вказівки дискредитувати українських та західних політиків, звинувачуючи їх у "корупції та зраді інтересів України", виправдовувати агресію Росії, поширювати фейки про "нормалізацію життя" на окупованих територіях, а також формувати образ "українських нацистів".

Зазначається, що російські спецслужби мають розповідати про події в Україні в першій половині 2024 року, використовуючи при цьому старі фейки про "державний переворот у Києві", звинувачення України в "початку війни на Донбасі" та загибель проросійських активістів в Одесі 2 травня 2014 року.

Піком активізації кампанії стане день "виборів" у Росії 17 березня, закінчення операції "Перун" планують до 30 червня.

Наприкінці листопада 2023 року представник Головного управління розвідки Андрій Черняк повідомив, що росіяни виділили $1,5 млрд на інформаційну операцію "Майдан-3", з них $250 млн – на ведення в Telegram.

27 лютого 2024 року Комітет з розвідки при президенті України заявив, що російська спецоперація "Майдан-3" досягне кульмінації у березні-травні 2024 року. За задумом окупантів, їм вдасться "розхитати ситуацію" в Україні до першої половини червня – і тоді їй буде завдано військової поразки на сході, в цьому і полягає ключова ідея операції загарбників.

Для досягнення цілей щодо просування російських наративів та розхитування ситуації в Україні здійснюється масова купівля та створення Telegram-каналів, а також створюються ботоферми, які посилюють російську риторику в соціальних мережах.

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