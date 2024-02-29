"Майдан-3". ГУР: Є десятки впливових людей, яких РФ хоче залучити до спецоперації

За словами Андрія Юсова, окупанти можуть контактувати з такими особами через посередників на нейтральні теми

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Головне управління розвідки має списки людей, за якими "працюють" росіяни у межах спецоперації "Майдан-3", аби залучити їх до поширення своєї риторики та вплинути на суспільно-політичну ситуацію в Україні. Серед "впливових категорій" є десятки таких осіб. Про це заявив представник воєнної розвідки Андрій Юсов в інтерв'ю Радіо Свобода.

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Він заявив, що наразі не може назвати конкретні прізвища, проте є списки людей, за якими "ворог працює" і має завдання залучати їх для поширення своєї риторики та впливу на суспільно-політичну ситуацію в Україні.

За його словами, йдеться про десятки людей, якщо говорити про "впливові категорії".

"Не напряму [росіянами ведеться робота], тобто це не завжди означає, що до людини звертається хтось із "червоною зіркою. Це може бути вихід на посередників через нейтральні теми. Головне, вкраплення тих наративів, які потрібні ворогу. Ця робота, спроби її, відбуваються як в Україні, так і за кордоном", – пояснив Юсов.

За його словами, для досягнення цілей з просування російських наративів та розхитування ситуації в Україні здійснюється масова купівля та створення Telegram-каналів, а також створюються ботоферми, котрі посилюють російську риторику у соціальних мережах.

"Зараз буквально в живому часі продовжується активна "закупівля" різноманітних інструментів – починаючи від Telegram-каналів, сторінок у різноманітних соцмережах, і до виходів на лідерів суспільної думки. Кожного разу, коли ми будемо чути такі наративи, які розхитують зсередини нашу країну, які делегітимізують ухвалення державних рішень – відповідно ми будемо розуміти, на кого ці наративи працюють", – підсумував представник ГУР.

Наприкінці листопада 2023 року представник Головного управління розвідки Андрій Черняк повідомив, що росіяни виділили $1,5 мільярда на інформаційну операцію "Майдан-3", з них $250 млн – на ведення у Telegram.

За його словами, для дестабілізації в Україні залучені спецслужби та адміністрація російського диктатора Володимира Путіна, а також ідеолог терористичної "Новоросії" Владислав Сурков.

27 лютого 2024 року Комітет з питань розвідки при президентові України заявив, що російська спецоперація "Майдан-3" досягне кульмінації у березні-травні 2024 року. За задумом окупантів, їм вдасться "розхитати ситуацію" в Україні на першу половину червня – і тоді їй буде завдано військової поразки на сході, в цьому і є ключова ідея операції загарбників.

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