"Майдан-3". ГУР: Есть десятки влиятельных людей, которых РФ хочет привлечь к спецоперации

По словам Андрея Юсова, оккупанты могут контактировать с такими лицами через посредников по нейтральным темам

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

У Главного управления разведки есть списки людей, по которым "работают" россияне в рамках спецоперации "Майдан-3", чтобы привлечь их к распространению своей риторики и повлиять на общественно-политическую ситуацию в Украине. Среди "влиятельных категорий" есть десятки таких лиц. Об этом заявил представитель военной разведки Андрей Юсов в интервью Радио Свобода.

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Он заявил, что пока не может назвать конкретные фамилии, однако есть списки людей, по которым "враг работает" и имеет задачу привлекать их для распространения своей риторики и влияния на общественно-политическую ситуацию в Украине.

По его словам, речь идет о десятках людей, если говорить о "влиятельных категориях".

"Не напрямую [россиянами ведется работа], то есть это не всегда означает, что к человеку обращается кто-то с красной звездой. Это может быть выход на посредников по нейтральным темам. Главное, вкрапление тех нарративов, которые нужны врагу. Эта работа, попытки ее, происходят как в Украине, так и за границей", – объяснил Юсов.

По его словам, для достижения целей по продвижению российских нарративов и расшатыванию ситуации в Украине осуществляется массовая покупка и создание Telegram-каналов, а также создаются ботофермы, усиливающие российскую риторику в социальных сетях.

"Сейчас буквально в живом времени продолжается активная "закупка" различных инструментов – начиная от Telegram-каналов, страниц в различных соцсетях и до выходов на лидеров общественного мнения. Каждый раз, когда мы будем слышать такие нарративы, которые расшатывают изнутри нашу страну, делегитимизируют принятие государственных решений – соответственно мы будем понимать, на кого эти нарративы работают", – подытожил представитель ГУР.

В конце ноября 2023 года представитель Главного управления разведки Андрей Черняк сообщил, что россияне выделили $1,5 миллиарда на информационную операцию "Майдан-3", из них $250 млн – на ведение в Telegram.

По его словам, для дестабилизации в Украине привлечены спецслужбы и администрация российского диктатора Владимира Путина, а также идеолог террористической "Новороссии" Владислав Сурков.

27 февраля 2024 года Комитет по разведке при президенте Украины заявил, что российская спецоперация "Майдан-3" достигнет кульминации в марте-мае 2024 года. По замыслу оккупантов, им удастся "расшатать ситуацию" в Украине на первую половину июня – и тогда ей будет нанесено военное поражение на востоке, в этом и заключаєтся ключевая идея операции захватчиков.

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