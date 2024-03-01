Сурков та Кирієнко займаються у Кремлі підривною кампанією "Майдан-3" — розвідка

Юсов заявив, що до кампанії буде залучено колабораціоністів, які втекли до Росії

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Підривною кампанією "Майдан-3" із розхитування ситуації в Україні у РФ займаються колишній помічник диктатора Володимира Путіна Владислав Сурков та заступник глави адміністрації Кремля Сергій Кирієнко. Про це повідомив представник воєнної розвідки Андрій Юсов у ефірі телемарафону.

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За його словами, першими у списку йдуть Кирієнко та Сурков, а також колабораціоністи, які втекли до Росії.

Він зазначив, що в кампанії братимуть участь й особи, які сьогодні перебувають в Україні.

"На жаль, є і прізвища тих людей, які зараз перебувають на території України як об'єкти впливу. Це не означає, що вони вже погодились. Ця інформація перевіряється", – сказав Юсов.

Представник ГУР наголосив, що українська контррозвідка постійно працює.

Наприкінці листопада 2023 року представник Головного управління розвідки Андрій Черняк повідомив, що росіяни виділили $1,5 мільярда на інформаційну операцію "Майдан-3", з них $250 млн – на ведення в Telegram.

27 лютого 2024 року Комітет з розвідки при президенті України заявив, що російська спецоперація "Майдан-3" досягне кульмінації у березні-травні 2024 року. За задумом окупантів, їм вдасться "розхитати ситуацію" в Україні на першу половину червня – і тоді їй буде завдано військової поразки на сході, в цьому і полягає ключова ідея операції загарбників.

Для досягнення цілей з просування російських наративів та розхитування ситуації в Україні здійснюється масова купівля та створення Telegram-каналів, а також створюються ботоферми, котрі посилюють російську риторику в соціальних мережах.

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