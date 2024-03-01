Сурков и Кириенко занимаются в Кремле подрывной кампанией "Майдан-3" — разведка

Юсов заявил, что в кампании будут задействованы коллаборационисты, которые сбежали в Россию

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Подрывной кампанией "Майдан-3" по расшатыванию ситуации в Украине в РФ занимаются бывший помощник диктатора Владимира Путина Владислав Сурков и заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко. Об этом сообщил представитель военной разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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По его словам, первыми в списке идут Кириенко и Сурков, а также коллаборационисты, которые сбежали в Россию.

Он отметил, что в кампании будут принимать участие и лица, которые сегодня находятся в Украине.

"К сожалению, есть и фамилии тех людей, которые сейчас находятся на территории Украины как объекты влияния. Это не значит, что они уже согласились. Эта информация проверяется", — сказал Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что украинская контрразведка постоянно работает.

В конце ноября 2023 года представитель Главного управления разведки Андрей Черняк сообщил, что россияне выделили $1,5 миллиарда на информационную операцию "Майдан-3", из них $250 млн – на ведение в Telegram.

27 февраля 2024 года Комитет по разведке при президенте Украины заявил, что российская спецоперация "Майдан-3" достигнет кульминации в марте-мае 2024 года. По замыслу оккупантов, им удастся "расшатать ситуацию" в Украине к первой половине июня – и тогда ей будет нанесено военное поражение на востоке, в этом и заключаєтся ключевая идея операции захватчиков.

Для достижения целей по продвижению российских нарративов и расшатыванию ситуации в Украине осуществляется массовая покупка и создание Telegram-каналов, а также создаются ботофермы, усиливающие российскую риторику в социальных сетях.

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