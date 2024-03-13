К "выборам" Путина россияне активизируют инфоатаки на Украину. Разведка перечислила тезисы

Информационную операцию планируют продолжать до конца июня, а пик запланирован на "выборы" в России

Владимир Путин (Фото: EPA)

Россия активизирует информационную операцию "Перун" против Украины, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране, а также подорвать поддержку западных партнеров. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведчики заявляют, что к участию в операции привлекают подразделения Росгвардии и шпионов Главного разведывательного управления.

Пропагандисты дают указания дискредитировать украинских и западных политиков, обвиняя их в "коррупции и предательстве интересов Украины", оправдывать агрессию России, распространять фейки о "нормализации жизни" на оккупированных территориях, а также формировать образ "украинских нацистов".

Отмечается, что российские спецслужбы должны рассказывать о событиях в Украине в первой половине 2024 года, используя при этом старые фейки о "государственном перевороте в Киеве", обвинении Украины в "начале войны на Донбассе" и гибели пророссийских активистов в Одессе 2 мая 2014 года.

Пиком активизации кампании станет день "выборов" в России 17 марта, окончание операции "Перун" планируют до 30 июня.

В конце ноября 2023 года представитель Главного управления разведки Андрей Черняк сообщил, что россияне выделили $1,5 млрд на информационную операцию "Майдан-3", из них $250 млн – на ведение в Telegram.

27 февраля 2024 года Комитет по разведке при президенте Украины заявил, что российская спецоперация "Майдан-3" достигнет кульминации в марте-мае 2024 года. По замыслу оккупантов, им удастся "расшатать ситуацию" в Украине к первой половине июня – и тогда ей будет нанесено военное поражение на востоке, в этом и заключаєтся ключевая идея операции захватчиков.

Для достижения целей по продвижению российских нарративов и расшатыванию ситуации в Украине осуществляется массовая покупка и создание Telegram-каналов, а также создаются ботофермы, усиливающие российскую риторику в социальных сетях.

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