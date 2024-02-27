"Майдан-3". Комитет президента по разведке раскрыл планы оккупантов

Ведомство обратилось к украинскому обществу и союзникам с призывом усилить сопротивление и меры безопасности, особенно в информпространстве

Владимир Путин (Иллюстративное фото: EPA)

Комитет по разведке при президенте Украины заявил, что российская спецоперация "Майдан-3" достигнет кульминации в марте-мае 2024 года. По замыслу оккупантов, им удастся "расшатать ситуацию" в Украине к первой половине июня – и тогда ей будет нанесено военное поражение на востоке, в этом и заключается ключевая идея операции захватчиков. Соответствующее заявление опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны.

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"Уважаемые украинцы и наши международные партнеры! Через два года после начала Россией полномасштабной захватнической войны Украина встала перед объективной угрозой существования как государства, как нации, как сообщества свободных и равноправных людей", – сообщил Комитет.

Отмечается, что в условиях сознательного отвлечения мирового общественного внимания от длительной и кровавой российско-украинской войны руководство РФ прибегло к реализации плана спланированных диверсионных действий, информационных спецопераций и откровенных провокаций.

Разведчики называют основные направления и цели оккупантов:

→ срыв украинской мобилизации;

→ распространение дезинформации о неспособности Украины одержать победу;

→ создание и распространение фейков об "усталости от Украины" среди украинских партнеров и союзников в Мире.

Глобальная международная цель захватчиков – уменьшить поддержку Украины со стороны проукраинской коалиции в мире, отмечают в ведомстве.

Комитет называет такие цели россиян внутри Украины:

→ деморализовать украинцев;

→ посеять панику среди населения;

→ вбить клин между военнослужащими и гражданскими;

→ рассорить "всех со всеми", включая представителей политического руководства страны, гражданского общества.

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Разведчики отмечают, что спецслужбы РФ имеют большой опыт в сфере ведения гибридных войн, а на информационные атаки против Украины тратят не меньше, чем на конвенционную войну.

Ранее Комитет сообщал, что в ноябре 2023 года оккупанты в рамках спецоперации "Майдан-3" потратили $250 млн на распространение антиукраинских настроений только в Telegram, а общий бюджет операции составил $ 1,5 млрд: "Это – самая дорогая "акция" российских спецслужб в истории".

По данным ведомства, спецоперация "Майдан-3" достигнет кульминации в марте-мае 2024 года.

"В течение ближайших недель враг бросит максимум усилий на распространение деструктивных для мировой безопасности нарративов и попыток разжигания конфликтов – как внутри Украины, так и в других точках мира, где есть действенная поддержка Украины", – говорится в сообщении.

Разведывательное сообщество написало, что методика компании традиционна для российских спецслужб:

→ подвергнуть сомнению легитимность принятых в Украине после 20 мая властных решений;

→ распространить панические настроения, уныние;

→ искусственно противопоставить гражданских и военных;

→ поссорить Украину с ее союзниками;

→ распространить в обществе всевозможные "теории заговора".

Комитет отмечает, что это происходит на фоне публичных заявлений РФ о создании "новых типов сверхоружия", которое, по мнению оккупантов, должно обеспечить техническое преимущество страны-агрессора перед Западом на ближайшее десятилетие.

Отсюда следует, что сопротивление целям РФ в Украине якобы опасно для мира, поэтому Россия будет подталкивать другие страны к прямому диалогу в отношении Украины без ее участия, пояснили в ведомстве.

Кроме этого, оккупанты через собственных агентов влияния в Украине и по всему миру будут делать ставку на организацию различных акций протеста, сознательно дискредитировать процесс обмена военнопленными, отмечают разведчики.

Комитет объясняет замысел оккупантов: "К первой половине июня ситуацию в нашем государстве удастся расшатать, и тогда, воспользовавшись ситуацией, Украине будет нанесено военное поражение на Востоке, в этом и заключается ключевая идея их операции".

Разведчики обратились к украинскому обществу и международным партнерам и союзникам с призывом усилить общее сопротивление и всеобъемлющие меры безопасности, особенно в информационном пространстве.

По их словам, это необходимо для эффективного противодействия глобальным угрозам и вызовам новой мировой гибридной войны, которую против всего цивилизованного мира сегодня ведет Российская Федерация и ее преступные союзники.

"Нашему обществу нужно единство", – заключают в сообщении.

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"Срок выполнения полномочий президентом Украины, избранным на очередных выборах, составляет пять лет. Президент Украины выполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины, если его полномочия не прекращены досрочно", – 20 мая 2024 года формально истекает президентский срок Владимира Зеленского . В условиях, когда выборы невозможно провести из-за военного положения, глава государства будет на должности до избрания нового президента после окончания войны, сообщали в Центральной избирательной комиссии."Срок выполнения полномочий президентом Украины, избранным на очередных выборах, составляет пять лет. Президент Украины выполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента Украины, если его полномочия не прекращены досрочно", – статья 9 Конституции Украины.

В конце ноября представитель Главного управления разведки Андрей Черняк сообщил, что россияне выделили $1,5 миллиарда на информационную операцию "Майдан-3", из них $250 млн – на проведение в Telegram.

По его словам, для дестабилизации в Украине привлечены спецслужбы и администрация российского диктатора Владимира Путина, а также идеолог террористической "Новороссии" Владислав Сурков.

Глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко заявил, что российско-украинская война вошла в стадию войны на истощение, по плану Кремля, ключ к выигрышу РФ – внутренняя дестабилизация в Украине.

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