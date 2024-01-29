Россияне запустили ИПСО: фейковые письма о "сдаче территорий РФ" якобы от Офиса президента

Цель оккупантов – повлиять на морально-психологическое состояние граждан Украины и дискредитировать руководство государства, пишет ЦПД

Офис президента (Фото: Depositphotos)

Россияне в рамках информационно-психологической спецоперации запустили фейк с якобы рассылкой от Офиса президента. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

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На электронные ящики украинцев начали приходить сообщения якобы от Офиса президента с заявлениями о якобы "прекращении огня с РФ" и "передаче стране-агрессору части территорий", написало ведомство.

Данное российское ИПСО преследует цель повлиять на морально-психологическое состояние граждан Украины и дискредитировать руководство государства, поясняет ЦПД.

Центр и Киберполиция призвали не переходить за сомнительные гиперссылки, ведь за ними может скрываться фишинговый ресурс, и никогда не вводить конфиденциальные данные на подозрительных сайтах.

Также ведомства призвали загружать программы и приложения только из официальных источников, использовать антивирусное программное обеспечение и обновлять операционную систему.

"Доверяйте только проверенной информации на официальных страницах государственных органов", – заключают в сообщении.

Фото: ЦПД

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении российской ИПСО: через email-рассылку оккупанты пытаются посеять панику среди украинцев. LIGA.net также получила подобное письмо от оккупантов, а в общей сложности оно поступило более чем на 345 почтовых ящиков.

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