Россияне запустили ИПСО: фейковые письма о "сдаче территорий РФ" якобы от Офиса президента
Россияне в рамках информационно-психологической спецоперации запустили фейк с якобы рассылкой от Офиса президента. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.
На электронные ящики украинцев начали приходить сообщения якобы от Офиса президента с заявлениями о якобы "прекращении огня с РФ" и "передаче стране-агрессору части территорий", написало ведомство.
Данное российское ИПСО преследует цель повлиять на морально-психологическое состояние граждан Украины и дискредитировать руководство государства, поясняет ЦПД.
Центр и Киберполиция призвали не переходить за сомнительные гиперссылки, ведь за ними может скрываться фишинговый ресурс, и никогда не вводить конфиденциальные данные на подозрительных сайтах.
Также ведомства призвали загружать программы и приложения только из официальных источников, использовать антивирусное программное обеспечение и обновлять операционную систему.
"Доверяйте только проверенной информации на официальных страницах государственных органов", – заключают в сообщении.
- Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении российской ИПСО: через email-рассылку оккупанты пытаются посеять панику среди украинцев. LIGA.net также получила подобное письмо от оккупантов, а в общей сложности оно поступило более чем на 345 почтовых ящиков.
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