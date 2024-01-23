СБУ: Окупанти влаштували масову ІПСО-розсилку, намагаються посіяти паніку серед українців
Служба безпеки України повідомила про викриття російської інформаційно-психологічної операції: через email-розсилку окупанти намагаються посіяти паніку серед українців.
СБУ попереджає про поширення масштабної російської розсилки на електронні скриньки українців, зокрема представників органів державної влади та приватних компаній.
Ворожа розсилка здійснюється з великої кількості електронних скриньок, які перед тим були зламані російськими хакерами, та має всі ознаки цілеспрямованої ІПСО, пишуть правоохоронці.
У листах загарбники пропонують співпрацю з російськими спецслужбами за винагороду, у такий спосіб росіяни вкотре намагаються дестабілізувати ситуацію всередині України, пояснює СБУ.
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Відомство вже заблокувало частину адрес, з яких проводиться така розсилка, та закликає українців не реагувати на повідомлення такого типу.
Правоохоронці нагадали, що за передавання інформації про ЗСУ, обʼєкти критичної інфраструктури та будь-який інший різновид співпраці з ворогом передбачена кримінальна відповідальність.
Також подібні злочини можуть класифікуватися як державна зрада, зауважує СБУ.
Вчора LIGA.net також отримала подібний лист від окупантів, а загалом він надійшов на понад 345 поштових скриньок.
У розсилці окупант представився співробітником Федеральної служби безпеки РФ та пропонував передати важливі дані загарбникам за гроші та втечу до РФ з подальшим отриманням громадянства країни-агресорки. LIGA.net оперативно передала дані про цей лист до СБУ.
- Читайте великий текст LIGA.net про те, як "мозкові центри" Кремля готують інформаційні атаки на Україну та Захід.
- У грудні представник воєнної розвідки Андрій Юсов заявив, що з початку листопада Росія активізувала інформаційно-психологічні операції різного роду.
- У січні Генштаб ЗСУ повідомив, що російські загарбники отримують через соцмережі не менш як 60% розвідувальних даних.
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