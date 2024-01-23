СБУ: Окупанти влаштували масову ІПСО-розсилку, намагаються посіяти паніку серед українців

В електронних листах окупанти пропонують співпрацю зі спецслужбами РФ за винагороду

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про викриття російської інформаційно-психологічної операції: через email-розсилку окупанти намагаються посіяти паніку серед українців.

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СБУ попереджає про поширення масштабної російської розсилки на електронні скриньки українців, зокрема представників органів державної влади та приватних компаній.

Ворожа розсилка здійснюється з великої кількості електронних скриньок, які перед тим були зламані російськими хакерами, та має всі ознаки цілеспрямованої ІПСО, пишуть правоохоронці.

У листах загарбники пропонують співпрацю з російськими спецслужбами за винагороду, у такий спосіб росіяни вкотре намагаються дестабілізувати ситуацію всередині України, пояснює СБУ.

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Відомство вже заблокувало частину адрес, з яких проводиться така розсилка, та закликає українців не реагувати на повідомлення такого типу.

Правоохоронці нагадали, що за передавання інформації про ЗСУ, обʼєкти критичної інфраструктури та будь-який інший різновид співпраці з ворогом передбачена кримінальна відповідальність.

Також подібні злочини можуть класифікуватися як державна зрада, зауважує СБУ.

Вчора LIGA.net також отримала подібний лист від окупантів, а загалом він надійшов на понад 345 поштових скриньок.

У розсилці окупант представився співробітником Федеральної служби безпеки РФ та пропонував передати важливі дані загарбникам за гроші та втечу до РФ з подальшим отриманням громадянства країни-агресорки. LIGA.net оперативно передала дані про цей лист до СБУ.

Читайте великий текст LIGA.net про те, як "мозкові центри" Кремля готують інформаційні атаки на Україну та Захід.

про те, як "мозкові центри" Кремля готують інформаційні атаки на Україну та Захід. У грудні представник воєнної розвідки Андрій Юсов заявив, що з початку листопада Росія активізувала інформаційно-психологічні операції різного роду.

У січні Генштаб ЗСУ повідомив, що російські загарбники отримують через соцмережі не менш як 60% розвідувальних даних.

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