ГУР: Росія активізувала ІПСО. Вони прямо пов'язані з терористичними акціями
Представник української розвідки Андрій Юсов заявив в ефірі національного телемарафону, що з початку листопада Росія активізувала інформаційно-психологічні операції різного роду.
"Ми фіксуємо після початку листопада буквально спалах активностей різного роду, які з'єднані між собою. Тобто, це не тільки інформаційні кампанії. Вони безпосередньо пов’язані з акціями прямої дії, з різного роду терористичними акціями, спецопераціями ворога, які об'єднуються в загальну канву. І буквально щодня ми бачимо прояви цих речей", – сказав він.
Юсов нагадав, що ІПСО проти України росіяни реалізовували роками. За його словами, це було як всередині країни, так і ззовні. Робилось це для дискредитації України, деморалізації й розколу суспільства.
"Це було ще до 2014 року, тривало під час вторгнення, після окупації Криму та агресії на Донбасі, а також після повномасштабного вторгнення", – додав представник ГУР.
- 17 листопада 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що російські спецслужби мають намір добиватися внутрішнього перевороту в Україні.
- 21 листопада президент повідомив, що Росія хоче усунути його від влади до кінця 2023 року. За його словами, РФ все ще "дуже хоче" скинути його.
- 22 листопада глава Служби зовнішньої розвідки заявив, що російсько-українська війна увійшла до стадії війни на виснаження, за планом Кремля, ключ до виграшу РФ – внутрішня дестабілізація в Україні.
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