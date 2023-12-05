ГУР: Росія активізувала ІПСО. Вони прямо пов'язані з терористичними акціями

ГУР: Є спалах ІПСО з Росії, і це не тільки інформкампанії, але й терористичні акції

Андрій Юсов (Скриншот)

Представник української розвідки Андрій Юсов заявив в ефірі національного телемарафону, що з початку листопада Росія активізувала інформаційно-психологічні операції різного роду.

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"Ми фіксуємо після початку листопада буквально спалах активностей різного роду, які з'єднані між собою. Тобто, це не тільки інформаційні кампанії. Вони безпосередньо пов’язані з акціями прямої дії, з різного роду терористичними акціями, спецопераціями ворога, які об'єднуються в загальну канву. І буквально щодня ми бачимо прояви цих речей", – сказав він.

Юсов нагадав, що ІПСО проти України росіяни реалізовували роками. За його словами, це було як всередині країни, так і ззовні. Робилось це для дискредитації України, деморалізації й розколу суспільства.

"Це було ще до 2014 року, тривало під час вторгнення, після окупації Криму та агресії на Донбасі, а також після повномасштабного вторгнення", – додав представник ГУР.

17 листопада 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що російські спецслужби мають намір добиватися внутрішнього перевороту в Україні.

21 листопада президент повідомив, що Росія хоче усунути його від влади до кінця 2023 року. За його словами, РФ все ще "дуже хоче" скинути його.

22 листопада глава Служби зовнішньої розвідки заявив, що російсько-українська війна увійшла до стадії війни на виснаження, за планом Кремля, ключ до виграшу РФ – внутрішня дестабілізація в Україні.

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