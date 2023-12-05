ГУР: Россия активизировала ИПСО. Они напрямую связаны с террористическими акциями

ГУР: Есть вспышка ИПСО из России, и это не только информкампании, но и террористические акции

Андрей Юсов (Скриншот)

Представитель украинской разведки Андрей Юсов заявил в эфире национального телемарафона, что с начала ноября Россия активизировала информационно-психологические операции разного рода.

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"Мы фиксируем после начала ноября буквально вспышку активностей разного рода, которые соединены между собой. То есть, это не только информационные кампании. Они напрямую связаны с акциями прямого действия, с разного рода террористическими акциями, спецоперациями врага, которые объединяются в общую канву. И буквально каждый день мы видим проявления этих вещей", – сказал он.

Юсов напомнил, что ИПСО против Украины россияне реализовывали годами. По его словам, это было как внутри страны, так и снаружи. Делалось это для дискредитации Украины, деморализации и раскола общества.

"Это было еще до 2014 года, продолжалось во время вторжения, после оккупации Крыма и агрессии в Донбассе, а также после полномасштабного вторжения", – добавил представитель ГУР.

17 ноября 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что российские спецслужбы намерены добиваться внутреннего переворота в Украине.

21 ноября президент сообщил По его словам, РФ все еще "очень хочет" свергнуть его.

22 ноября глава Службы внешней разведки заявил, что российско-украинская война вошла в стадию войны на истощение, по плану Кремля, ключ к выигрышу РФ – внутренняя дестабилизация в Украине.

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