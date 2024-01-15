СБУ затримала вагнерівця-білоруса. Російське ГРУ доручило йому диверсію в Києві – фото

Українські спецслужби з'ясували, що затриманий воював проти України ще з 2014 року

Фото: СБУ

Служба безпеки України стверджує, що затримала вагнерівця, який за вказівкою російської воєнної розвідки мав влаштувати диверсії для знеструмлення Києва. Українські спецслужби з'ясували, що агент нелегітимного ГРУ — білорус.

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За даними слідства, затриманому доручили прибути з Білорусі до Рівненської області, щоб корегувати ракетні удари ворога по українській енергетиці.

СБУ стверджує, що дізналася про такі плани агресора ще під час перебування бойовика на території Білорусі.

Унаслідок стеження за вагнерівцем українські спецслужби затримали його "на гарячому": він намагався закріпити декілька GPS-трекерів на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію.

За сигналами "маячків" окупанти хотіли скоригувати прицільний удар по енергооб’єктах, зокрема із застосуванням дронів-камікадзе типу Shahed, пише СБУ.

Служба безпеки з'ясувала, що затриманий білорус брав участь у бойових діях проти України на Донбасі з 2014-го до 2017 року. На початку великої війни він вступив до лав терористичної групи Вагнера, де штурмував Бахмут та прилеглі до нього селища.

Після цього повернувся до Білорусі, де отримав завдання від свого "куратора" щодо диверсій в Україні.

СБУ оголосила йому підозру за двома статтями: участь у терористичній організації та диверсії.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Наприкінці 2023 року російський правозахисник та автор проєкту Gulagu.net Володимир Осєчкін опублікував лист колишнього майора ГРУ РФ і старшого інструктора терористичної групи Вагнера. В ньому він звертається до Міжнародного кримінального суду в Гаазі з готовністю дати свідчення щодо воєнних злочинів Росії в Україні.

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