СБУ задержала вагнеровца-беларуса. Российское ГРУ поручило ему диверсию в Киеве – фото

Украинские спецслужбы выяснили, что задержанный воевал против Украины еще с 2014 года

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины утверждает, что задержала вагнеровца, который по указанию российской военной разведки должен был устроить диверсии для обесточивания Киева. Украинские спецслужбы выяснили, что агент нелегитимного ГРУ – беларус.

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По данным следствия, задержанному поручили прибыть из Беларуси в Ровенскую область, чтобы корректировать ракетные удары врага по украинской энергетике.

СБУ утверждает, что узнала о таких планах агрессора еще во время пребывания боевика на территории Беларуси.

В результате слежки за вагнеровцем украинские спецслужбы задержали его "на горячем": он пытался закрепить несколько GPS-трекеров на опоры линий электропередач, питающих Киевскую агломерацию.

По сигналам "маячков" оккупанты хотели скорректировать прицельный удар по энергообъектам, в том числе с применением дронов-камикадзе типа Shahed, пишет СБУ.

Служба безопасности выяснила, что задержанный беларус принимал участие в боевых действиях против Украины на Донбассе с 2014-го по 2017 год. В начале большой войны он вступил в ряды террористической группы Вагнера, где штурмовал Бахмут и прилегающие к нему поселки.

После этого вернулся в Беларусь, где получил задание от своего "куратора" по поводу диверсий в Украине.

СБУ объявила ему подозрение по двум статьям: участие в террористической организации и диверсии.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В конце 2023 года российский правозащитник и автор проекта Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал письмо бывшего майора ГРУ РФ и старшего инструктора террористической группы Вагнера. В нем он обращается в Международный уголовный суд в Гааге с готовностью дать показания относительно военных преступлений России в Украине.

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