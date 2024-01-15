СБУ задержала вагнеровца-беларуса. Российское ГРУ поручило ему диверсию в Киеве – фото
Служба безопасности Украины утверждает, что задержала вагнеровца, который по указанию российской военной разведки должен был устроить диверсии для обесточивания Киева. Украинские спецслужбы выяснили, что агент нелегитимного ГРУ – беларус.
По данным следствия, задержанному поручили прибыть из Беларуси в Ровенскую область, чтобы корректировать ракетные удары врага по украинской энергетике.
СБУ утверждает, что узнала о таких планах агрессора еще во время пребывания боевика на территории Беларуси.
В результате слежки за вагнеровцем украинские спецслужбы задержали его "на горячем": он пытался закрепить несколько GPS-трекеров на опоры линий электропередач, питающих Киевскую агломерацию.
По сигналам "маячков" оккупанты хотели скорректировать прицельный удар по энергообъектам, в том числе с применением дронов-камикадзе типа Shahed, пишет СБУ.
Служба безопасности выяснила, что задержанный беларус принимал участие в боевых действиях против Украины на Донбассе с 2014-го по 2017 год. В начале большой войны он вступил в ряды террористической группы Вагнера, где штурмовал Бахмут и прилегающие к нему поселки.
После этого вернулся в Беларусь, где получил задание от своего "куратора" по поводу диверсий в Украине.
СБУ объявила ему подозрение по двум статьям: участие в террористической организации и диверсии.
- В конце 2023 года российский правозащитник и автор проекта Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал письмо бывшего майора ГРУ РФ и старшего инструктора террористической группы Вагнера. В нем он обращается в Международный уголовный суд в Гааге с готовностью дать показания относительно военных преступлений России в Украине.
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