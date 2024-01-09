Житомирський полковник у відставці працював на розвідку вагнерівців: отримав 15 років тюрми

Засудженого було затримано ще в березні 2023-го, після чого він намагався втекти до Білорусі, але безрезультатно

Фото - Житомирська обласна прокуратура

Полковник у відставці з Житомира, який працював на розвідку терористичної організації Група Вагнера, а після оголошення про підозру намагався втекти до Білорусі, отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Зрадника також позбавлено військового звання.

У суді було доведено, що колишній полковник з вересня 2022 року до лютого 2023 року активно співпрацював з розвідкою вагнерівців. Він мав військовий досвід, у минулому очолював штаб розвідки ракетних військ та артилерії.

Виконуючи завдання російського куратора, засуджений вивчав розташування стратегічно важливих об’єктів, військових частин, чисельність маршрутів пересування військової техніки ЗСУ, відстежував наявність оборонних об’єктів біля адмінбудівель та правоохоронних відомств.

Отримані розвіддані він наносив на детальну карту Житомира, фотографував та надсилав ворожій розвідці. Також він збирав та передавав вагнерівцям анкетні дані командирів однієї з військових частин.

Фото – прокуратура

"При цьому усвідомлював тяжкість свого злочину та скаржився кураторові, що при такій співпраці він "ризикує своєю свободою", – повідомили правоохоронці.

Із представником Групи Вагнера засуджений спілкувався через Telegram, для конспірації обрав позивний "Снаров".

Полковника у відставці затримали в березні 2023-го. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з правом на заставу. Гроші було внесено, і надалі чоловік порушив зобов’язання та намагався втекти до Білорусі. Був затриманий під час спроби перетину кордону – відтоді перебуває під вартою.

В ОГП наголосили, що під час суду свою вину зрадник не визнав, "поводився зухвало й використовував свій стан здоров’я, щоб затягнути строки розгляду справи". Також він не приховував своїх проросійських ідеологічних поглядів, "підтверджуючи зневажливе ставлення до українців".

У листопаді 2023-го в Миколаєві колишній депутат-зрадник, який хотів створити "Миколаївську народну республіку", отримав 15 років тюрми.

У грудні суд визнав винним депутата Черкаської міської ради, помічника нардепа, який виправдовував збройну агресію РФ проти України та глорифікував окупантів. Він отримав п’ять років тюрми.

Читайте також: Ексінструктор Вагнера написав до Гааги: хоче зізнатися у воєнних злочинах – фото