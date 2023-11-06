Миколаївський ексдепутат-зрадник отримав 15 років тюрми: планував створення "МНР"

У Миколаєві колишній депутат-зрадник, який хотів створити "Миколаївську народну республіку", отримав 15 років тюрми. Про це повідомила Служба безпеки України.

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Засуджений – колишній депутат Миколаївської міськради, який на початку повномасштабного вторгнення Росії був завербований кадровим співробітником головного управління російського генштабу. Він збирав для РФ розвіддані про місця базування в регіоні підрозділів ЗСУ, СБУ та Нацполіції.

Згодом, за даними СБУ, він отримав завдання — розробити концепцію "Миколаївської народної республіки", яку окупанти планували створити у разі захоплення області.

Загарбники хотіли призначити очільників цього псевдоутворення, які мали звернутися до російського диктатора Володимира Путіна з проханням щодо "приєднання" Миколаївщини до складу РФ.

У разі створення фейкової "республіки" російська воєнна розвідка обіцяла своєму агенту керівну "посаду" у місцевій окупаційній адміністрації.

У СБУ зазначили, що зрадник підготував фейкове "обґрунтування" для створення "республіки", яке планував відправити на "погодження" до Москви.

Як встановило слідство, після закінчення депутатства в міськраді, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, чоловік очолив кафедру в Миколаївському інституті права Національного університету "Одеська юридична академія".

Саме тому, відповідно до задуму агресора, у разі захоплення регіону зрадник мав публічно виступити від "імені" місцевих освітян на підтримку окупантів та проголосити про створення "республіки".

Про затримання в Миколаєві колишнього місцевого депутата СБУ повідомляла 27 червня 2022 року. За даними місцевого видання News.PN, це відомий українофоб Сергій Шубін, колишній депутат Миколаївської міської ради від ПСПУ Наталії Вітренко.

3 листопада контррозвідка СБУ повідомила, що зловила "крота" у Запорізькій ОВА, він працював у відділі кібербезпеки.

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