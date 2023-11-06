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Миколаївський ексдепутат-зрадник отримав 15 років тюрми: планував створення "МНР"

Этот материал также доступен на русском
06.11.2023, 18:42
Миколаївський ексдепутат-зрадник отримав 15 років тюрми: планував створення
Фото - СБУ

У Миколаєві колишній депутат-зрадник, який хотів створити "Миколаївську народну республіку", отримав 15 років тюрми. Про це повідомила Служба безпеки України.

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Засуджений – колишній депутат Миколаївської міськради, який на початку повномасштабного вторгнення Росії був завербований кадровим співробітником головного управління російського генштабу. Він збирав для РФ розвіддані про місця базування в регіоні підрозділів ЗСУ, СБУ та Нацполіції.

Згодом, за даними СБУ, він отримав завдання — розробити концепцію "Миколаївської народної республіки", яку окупанти планували створити у разі захоплення області.

Загарбники хотіли призначити очільників цього псевдоутворення, які мали звернутися до російського диктатора Володимира Путіна з проханням щодо "приєднання" Миколаївщини до складу РФ.

У разі створення фейкової "республіки" російська воєнна розвідка обіцяла своєму агенту керівну "посаду" у місцевій окупаційній адміністрації.

У СБУ зазначили, що зрадник підготував фейкове "обґрунтування" для створення "республіки", яке планував відправити на "погодження" до Москви.

Як встановило слідство, після закінчення депутатства в міськраді, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, чоловік очолив кафедру в Миколаївському інституті права Національного університету "Одеська юридична академія".

Саме тому, відповідно до задуму агресора, у разі захоплення регіону зрадник мав публічно виступити від "імені" місцевих освітян на підтримку окупантів та проголосити про створення "республіки".

Про затримання в Миколаєві колишнього місцевого депутата СБУ повідомляла 27 червня 2022 року. За даними місцевого видання News.PN, це відомий українофоб Сергій Шубін, колишній депутат Миколаївської міської ради від ПСПУ Наталії Вітренко.

Миколаївський ексдепутат-зрадник отримав 15 років тюрми: планував створення "МНР"

Миколаївський ексдепутат-зрадник отримав 15 років тюрми: планував створення "МНР"

  • 3 листопада контррозвідка СБУ повідомила, що зловила "крота" у Запорізькій ОВА, він працював у відділі кібербезпеки.

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Оксана Житнюк
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