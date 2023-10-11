Служба безпеки України повідомила, що її кіберфахівці зібрали доказову базу на зрадника, який воював проти Сил оборони на сході. За даними слідства, підозрюваний входив до складу ворожого підрозділу снайперів, який обстрілював позиції українських військ у районі тимчасово окупованого Донецька. Нарізку відео з його допиту публікує відомство.

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Розслідування встановило, що за час бойових дій на передовій фігурант вбив щонайменше 21 військовослужбовця ЗСУ, зазначають правоохоронці.

Підозрюваного взяли в полон українські захисники наприкінці літа 2023 року поблизу селища Невельське Покровського району на Донеччині, пише СБУ.

Затриманий – мешканець тимчасово окупованого Донецька, який працював комірником у місцевому автомагазині, а у 2015 році приєднався до контрольованого Росією незаконного збройного угруповання "Народна міліція ДНР", повідомляє відомство.

В угрупуванні він отримав позивний "Местный" та пройшов навчання в російських таборах з підготовки бойовиків під керівництвом інструкторів-спецпризначенців з РФ, зауважують правоохоронці.

Після тренувань на полігонах фігуранта призначили до "окремого взводу снайперів 100 окремої мотострілецької бригади", що підпорядковувалась командуванню першого армійського корпусу Збройних сил РФ, пише СБУ.

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У лавах підрозділу загарбників підозрюваний виконував завдання російських командирів проти сил Антитерористичної операції на сході України, а за вбивства українців отримував щомісяця "зарплату" в рублях від окупантів, зазначають правоохоронці.

"Після початку повномасштабного вторгнення РФ зрадника включили до лав окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора. Разом з російськими загарбниками він брав безпосередню участь у боєзіткненнях на західних околицях Донецька, а також біля Пісків та Мар’їнки", – пише СБУ.

У грудні 2022 року підрозділ фігуранта отримав від російського гауляйтера окупованої Донеччини так званий "орден республіки" за участь у війні проти України, зауважує відомство.

Чоловік отримав підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, йому загрожує довічне ув'язнення.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

30 серпня СБУ повідомила про затримання в Одесі колишнього розвідника російського угруповання "Призрак".

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