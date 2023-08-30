СБУ затримала ексрозвідника бойовиків "Призрака", він зберігав докази у себе – фото

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Одесі колишнього розвідника російського угруповання "Призрак". Він був учасником проросійських провокацій в Одесі у 2014 році, воював проти України на Донбасі, але згодом повернувся на підконтрольну територію, йдеться у повідомленні відомства. Докази участі у терористичній організації затриманий зберігав у себе, зауважує СБУ.

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"Зловмисником є місцевий житель – ідеологічний прихильник кремлівського режиму. Під час масових заворушень в Одесі на початку травня 2014 року він брав активну участь у провокаціях на користь РФ", – пише відомство.

Щоб уникнути відповідальності за злочини затриманий утік на тимчасово окуповану частину Луганщини, де доєднався до лав бойовиків, зазначає СБУ.

Там він став командиром розвідувального підрозділу підконтрольного РФ угруповання "Призрак", під псевдонімом "Санта" воював проти українських військ на сході, зокрема у районі Бахмутської траси, повідомляють правоохоронці.

За даними слідства, згодом затриманий вирішив залишити своїх ватажків та приховано виїхав на підконтрольну Україні територію і повернувся до Одеси, де намагався "залягти на дно" і уникнути правосуддя.

За місцем перебування зловмисника під час обшуків виявили фото із доказами його перебування у складі терористичної організації ЛНР, зауважують у відомстві.

Фігуранту повідомили про підозру в участі у терористичній групі чи терористичній організації, йому загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Наразі затриманий перебуває під вартою, триває розслідування всіх обставин злочинів, зокрема контакти ексбойовика з чинними учасниками окупаційних угруповань, підсумовують правоохоронці.

СБУ додає фото із затриманим та іншими бойовиками незаконного збройного формування:

Батальйон "Призрак" є незаконним збройним формуванням, що входить до другого армійського корпусу РФ. Формування було створене у 2014 році на окупованій частині Луганської області.

27 липня стало відомо про ліквідацію комбата бойовиків "Призрака" Артура Богаченка. Це вже третій ватажок із цього незаконного формування, який загинув або був убитий.

Контррозвідка СБУ повідомила, що виявила ще одного учасника агентурної мережі ФСБ, яка готувала серію терактів у Запоріжжі. Чоловік влаштував схованку зі зброєю та боєприпасами під ліжечком своєї 6-річної доньки, зазначає відомство.

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