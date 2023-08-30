СБУ задержала экс-разведчика боевиков "Призрака", он хранил доказательства у себя – фото

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Одессе бывшего разведчика российской группировки "Призрак". Он был участником пророссийских провокаций в Одессе в 2014 году, воевал против Украины на Донбассе, но впоследствии вернулся на подконтрольную территорию, говорится в сообщении ведомства. Доказательства участия в террористической организации задержанный хранил у себя, отмечает СБУ.

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"Злоумышленником является местный житель – идеологический сторонник кремлевского режима. Во время массовых беспорядков в Одессе в начале мая 2014 года он активно участвовал в провокациях в пользу РФ", – пишет ведомство.

Чтобы избежать ответственности за преступления, задержанный скрылся на временно оккупированную часть Луганской области, где присоединился к рядам боевиков, отмечает СБУ.

Там он стал командиром разведывательного подразделения подконтрольной РФ группировки "Призрак", под псевдонимом "Санта" воевал против украинских войск на востоке, в том числе в районе Бахмутской трассы, сообщают правоохранители.

По данным следствия, впоследствии задержанный решил покинуть своих главарей и скрыто выехал на подконтрольную Украине территорию и вернулся в Одессу, где пытался "залечь на дно" и избежать правосудия.

По месту пребывания злоумышленника во время обысков обнаружили фото с доказательствами его пребывания в составе террористической организации ЛНР, отмечают в ведомстве.

Фигуранту сообщили о подозрении в участии в террористической группе или террористической организации, ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Задержанный находится под стражей, продолжается расследование всех обстоятельств преступлений, в том числе контакты экс-боевика с действующими участниками оккупационных группировок, заключают правоохранители.

СБУ добавляет фото с задержанным и другими боевиками незаконного вооруженного формирования:

Батальон "Призрак" является незаконным вооруженным формированием, входящим во второй армейский корпус РФ. Формирование было создано в 2014 году на оккупированной части Луганской области.

27 июля стало известно о ликвидации комбата боевиков "Призрака" Артура Богаченко. Это уже третий главарь из этого незаконного формирования, который погиб или был убит.

Контрразведка СБУ сообщила, что обнаружила еще одного участника агентурной сети ФСБ, готовившей серию терактов в Запорожье. Мужчина обустроил тайник с оружием и боеприпасами под кроваткой своей 6-летней дочери, отмечает ведомство.

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