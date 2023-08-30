СБУ задержала экс-разведчика боевиков "Призрака", он хранил доказательства у себя – фото
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Одессе бывшего разведчика российской группировки "Призрак". Он был участником пророссийских провокаций в Одессе в 2014 году, воевал против Украины на Донбассе, но впоследствии вернулся на подконтрольную территорию, говорится в сообщении ведомства. Доказательства участия в террористической организации задержанный хранил у себя, отмечает СБУ.
"Злоумышленником является местный житель – идеологический сторонник кремлевского режима. Во время массовых беспорядков в Одессе в начале мая 2014 года он активно участвовал в провокациях в пользу РФ", – пишет ведомство.
Чтобы избежать ответственности за преступления, задержанный скрылся на временно оккупированную часть Луганской области, где присоединился к рядам боевиков, отмечает СБУ.
Там он стал командиром разведывательного подразделения подконтрольной РФ группировки "Призрак", под псевдонимом "Санта" воевал против украинских войск на востоке, в том числе в районе Бахмутской трассы, сообщают правоохранители.
По данным следствия, впоследствии задержанный решил покинуть своих главарей и скрыто выехал на подконтрольную Украине территорию и вернулся в Одессу, где пытался "залечь на дно" и избежать правосудия.
По месту пребывания злоумышленника во время обысков обнаружили фото с доказательствами его пребывания в составе террористической организации ЛНР, отмечают в ведомстве.
Фигуранту сообщили о подозрении в участии в террористической группе или террористической организации, ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.
Задержанный находится под стражей, продолжается расследование всех обстоятельств преступлений, в том числе контакты экс-боевика с действующими участниками оккупационных группировок, заключают правоохранители.
СБУ добавляет фото с задержанным и другими боевиками незаконного вооруженного формирования:
- Батальон "Призрак" является незаконным вооруженным формированием, входящим во второй армейский корпус РФ. Формирование было создано в 2014 году на оккупированной части Луганской области.
- 27 июля стало известно о ликвидации комбата боевиков "Призрака" Артура Богаченко. Это уже третий главарь из этого незаконного формирования, который погиб или был убит.
- Контрразведка СБУ сообщила, что обнаружила еще одного участника агентурной сети ФСБ, готовившей серию терактов в Запорожье. Мужчина обустроил тайник с оружием и боеприпасами под кроваткой своей 6-летней дочери, отмечает ведомство.
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