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В Запорожье у любителя "русского мира" СБУ нашла склад оружия под детской кроваткой – фото

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2023, 14:31
В Запорожье у любителя
Фото - СБУ

Контрразведка СБУ сообщила, что выявила еще одного участника агентурной сети ФСБ, которая готовила серию терактов в Запорожье.

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Накануне 9 мая 2023 года сотрудники СБУ задержали двух организаторов агентурной сети РФ в рамках специальной операции. Теперь в Запорожье задержан еще один их предполагаемый сообщник, который устроил схрон с оружием и боеприпасами под кроваткой своей 6-летней дочери.

По данным СБУ, подозреваемый не скрывал пророссийских настроений и благодаря этому попал в поле зрения вражеских спецслужб. 

У подозреваемого жителя Запорожья изъяты автомат Калашникова со снаряженными магазинами, боевые гранаты Ф-1 и РГД-5, дымовые гранаты и 800 единиц боеприпасов. Контрразведка считает, что именно этот арсенал предполагалось использовать для терактов против командования ВСУ и спецназовцев СБУ.

Злоумышленнику сообщается о подозрении, решается вопрос о дополнительной квалификации его действий. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления, включая источники получения оружия.

Фото – СБУ

Фото – СБУ
Сергей Бережной
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