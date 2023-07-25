В Запорожье у любителя "русского мира" СБУ нашла склад оружия под детской кроваткой – фото

Контрразведка СБУ сообщила, что выявила еще одного участника агентурной сети ФСБ, которая готовила серию терактов в Запорожье.

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Накануне 9 мая 2023 года сотрудники СБУ задержали двух организаторов агентурной сети РФ в рамках специальной операции. Теперь в Запорожье задержан еще один их предполагаемый сообщник, который устроил схрон с оружием и боеприпасами под кроваткой своей 6-летней дочери.

По данным СБУ, подозреваемый не скрывал пророссийских настроений и благодаря этому попал в поле зрения вражеских спецслужб.

У подозреваемого жителя Запорожья изъяты автомат Калашникова со снаряженными магазинами, боевые гранаты Ф-1 и РГД-5, дымовые гранаты и 800 единиц боеприпасов. Контрразведка считает, что именно этот арсенал предполагалось использовать для терактов против командования ВСУ и спецназовцев СБУ.

Злоумышленнику сообщается о подозрении, решается вопрос о дополнительной квалификации его действий. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления, включая источники получения оружия.

25 июля СБУ сообщила о подозрении в государственной измене экс-нардепу и руководителю запрещенной партии "Наши" Евгению Мураеву.

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