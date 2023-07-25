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У Запоріжжі у любителя "русского мира" СБУ знайшла склад зброї під дитячим ліжечком – фото

Этот материал также доступен на русском
25.07.2023, 14:31
У Запоріжжі у любителя
Фото - СБУ

Контррозвідка СБУ повідомила, що виявила ще одного учасника агентурної мережі ФСБ, яка готувала серію терактів у Запоріжжі.

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Напередодні 9 травня 2023 року співробітники СБУ затримали двох організаторів агентурної мережі РФ у межах спеціальної операції. Тепер у Запоріжжі затримано ще одного їхнього можливого спільника, який влаштував схованку зі зброєю та боєприпасами під ліжечком своєї 6-річної доньки.

За даними СБУ, підозрюваний не приховував проросійських настроїв і завдяки цьому потрапив до поля зору ворожих спецслужб.

У підозрюваного мешканця Запоріжжя вилучено автомат Калашнікова зі спорядженими магазинами, бойові гранати Ф-1 та РГД-5, димові гранати та 800 одиниць боєприпасів. Контррозвідка вважає, що саме цей арсенал мав бути використаний для терактів проти командування ЗСУ та спецпризначенців СБУ.

Зловмиснику повідомляється про підозру, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій. Слідство встановлює всі обставини злочину, включно з джерелами отримання зброї.

Фото – СБУ

Фото – СБУ
Сергій Бережний
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