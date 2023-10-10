СБУ: Взято колаборантку з Чорнобаївки, яка організовувала псевдореферендум РФ

Служба безпеки України повідомила про затримання ще однієї організаторки псевдореферендуму, який російські загарбники проводили у період окупації правобережжя Херсонської області у 2022 році.

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Затримана – 36-річна жителька Чорнобаївки, після захоплення селища вона підтримала окупантів та пішла на співпрацю з ними, пише відомство.

За це жінка була призначена до складу створеного росіянам місцевого "виборчкому" та отримала "привілеї" стосовно вільного пересування територією району, зазначає СБУ.

Правоохоронці повідомляють, що в окупаційній установі жінка виконувала вказівки РФ щодо проведення псевдореферендуму восени 2022 року.

За даними слідства, для цього фігурантка у супроводженні озброєних окупантів обходила помешкання місцевих мешканців й агітувала їх взяти участь у фейковому плебісциті та "проголосувати" на користь РФ.

При цьому озброєні загарбники допомагали підозрюваній залякувати людей та "вибивати" з них "підписи" на підтримку Росії, зауважує СБУ.

Після звільнення правобережжя області жінка тривалий час переховувалась від правосуддя, проте СБУ вдалося розшукати її та затримати, пише відомство.

Фігурантці повідомлено про підозру у колабораційній діяльності, вчиненій за попередньою змовою групою осіб.

Підозрюваній загрожує до 10 років ув'язнення.

Розслідування триває, підсумовує СБУ.

21 вересня СБУ заявило про затримання ще двох організаторок псевдореферендуму РФ: матері та доньки, які залишились і сподівались, що про них "не згадають".

У січні український суд виніс перший вирок у справах про проведення псевдореферендумів на півдні України: мешканка Херсонської області отримала п'ять років позбавлення волі за участь у призначеній росіянами виборчій комісії.

Українські партизани підірвали авто, ліквідували та поранили окупантів, які транспортували "бюлетені" для псевдовиборів у тимчасово окупованій Новій Каховці.

Відео з псевдовиборів на тимчасово окупованій території, як стверджується, в Олешках Херсонської області: до домівки жінки під'їхала машина з військовим РФ, окупанти вимагають голосувати.

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