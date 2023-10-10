СБУ: Взята коллаборантка из Чернобаевки, которая организовывала псевдореферендум РФ

Служба безопасности Украины сообщила о задержании еще одного организатора псевдореферендума, который российские захватчики проводили в период оккупации правобережья Херсонской области в 2022 году.

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Задержанная – 36-летняя жительница Чернобаевки, после захвата поселка она поддержала оккупантов и пошла на сотрудничество с ними, пишет ведомство.

За это женщина была назначена в состав созданного россиянам местного "избиркома" и получила "привилегии" свободного передвижения по территории района, отмечает СБУ.

Правоохранители сообщают, что в оккупационном учреждении женщина выполняла указания РФ по проведению псевдореферендума осенью 2022 года.

По данным следствия, для этого фигурантка в сопровождении вооруженных оккупантов обходила дома и квартиры местных жителей и агитировала их принять участие в фейковом плебисците и "проголосовать" в пользу РФ.

При этом вооруженные захватчики помогали подозреваемой запугивать людей и "выбивать" из них "подписи" в поддержку России, отмечает СБУ.

После освобождения правобережья области женщина долго скрывалась от правосудия, однако СБУ удалось разыскать ее и задержать, пишет ведомство.

Фигурантке сообщили о подозрении в коллаборативной деятельности по предварительному сговору группы лиц.

Подозреваемой грозит до 10 лет тюрьмы.

Расследование продолжается, заключает СБУ.

21 сентября СБУ заявило о задержании еще двух организаторов псевдореферендума РФ: мать и дочь, которые остались и надеялись, что о них "не вспомнят".

В январе украинский суд вынес первый приговор по делам о проведении псевдореферендумов на юге Украины: жительница Херсонской области получила пять лет лишения свободы за участие в назначенной россиянами избирательной комиссии.

Украинские партизаны взорвали авто, ликвидировали и ранили оккупантов, которые транспортировали "бюллетени" для псевдовыборов во временно оккупированной Новой Каховке.

Видео с псевдовыборов на временно оккупированной территории, как утверждается, в Олешках Херсонской области: к дому женщины подъехала машина с военным РФ, оккупанты требуют голосовать.

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