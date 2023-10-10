UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ: Взята коллаборантка из Чернобаевки, которая организовывала псевдореферендум РФ

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2023, 16:30
СБУ: Взята коллаборантка из Чернобаевки, которая организовывала псевдореферендум РФ - Фото
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о задержании еще одного организатора псевдореферендума, который российские захватчики проводили в период оккупации правобережья Херсонской области в 2022 году.

Задержанная – 36-летняя жительница Чернобаевки, после захвата поселка она поддержала оккупантов и пошла на сотрудничество с ними, пишет ведомство.

За это женщина была назначена в состав созданного россиянам местного "избиркома" и получила "привилегии" свободного передвижения по территории района, отмечает СБУ.

Правоохранители сообщают, что в оккупационном учреждении женщина выполняла указания РФ по проведению псевдореферендума осенью 2022 года.

По данным следствия, для этого фигурантка в сопровождении вооруженных оккупантов обходила дома и квартиры местных жителей и агитировала их принять участие в фейковом плебисците и "проголосовать" в пользу РФ.

При этом вооруженные захватчики помогали подозреваемой запугивать людей и "выбивать" из них "подписи" в поддержку России, отмечает СБУ.

После освобождения правобережья области женщина долго скрывалась от правосудия, однако СБУ удалось разыскать ее и задержать, пишет ведомство.

Фигурантке сообщили о подозрении в коллаборативной деятельности по предварительному сговору группы лиц.

Подозреваемой грозит до 10 лет тюрьмы.

Расследование продолжается, заключает СБУ.

  • 21 сентября СБУ заявило о задержании еще двух организаторов псевдореферендума РФ: мать и дочь, которые остались и надеялись, что о них "не вспомнят".
  • В январе украинский суд вынес первый приговор по делам о проведении псевдореферендумов на юге Украины: жительница Херсонской области получила пять лет лишения свободы за участие в назначенной россиянами избирательной комиссии.
  • Украинские партизаны взорвали авто, ликвидировали и ранили оккупантов, которые транспортировали "бюллетени" для псевдовыборов во временно оккупированной Новой Каховке.
  • Видео с псевдовыборов на временно оккупированной территории, как утверждается, в Олешках Херсонской области: к дому женщины подъехала машина с военным РФ, оккупанты требуют голосовать.

Читайте также: СБУ знает, кто готовит "выборы" в оккупации в Луганской области. Источник перечислил коллаборантов, есть их фото

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коллаборантсбуХерсонпсевдореферендумчернобаевка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 