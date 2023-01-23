Суд вынес первый приговор за организацию псевдореферендумов на юге Украины

Жительница Бериславского района Херсонской области получила пять лет лишения свободы за участие в назначенной россиянами избирательной комиссии, созданной во время временной оккупации региона. Как сообщает СБУ, это первый приговор в уголовных производствах о проведении псевдореферендумов на юге Украины.

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Осужденная – жительница поселка Новоалександровка. Ее задержали в октябре во время стабилизационных мероприятий после освобождения правобережной части Херсонской области.

Следователи установили, что она поддержала российское вторжение в Украину и добровольно вступила в ряды оккупационной администрации.

Она занималась созданием для оккупантов реестров избирателей на территории Бериславского района и лично обходила дома, требуя от людей поставить нужную отметку в бюллетенях.

Суд признал ее виновной в коллаборационизме по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

В ходе следствия она пошла на сотрудничество с правоохранительными органами, поэтому ей назначили наказание в виде только пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом, сроком на 10 лет.

23 сентября оккупанты начали проводить псевдореферендумы о "присоединении" оккупированных территорий к РФ, а 27 сентября объявили "итоги", нарисовав цифры от 87,05% до 99,23%.

На основании этого российский диктатор Владимир Путин подписал юридически ничтожные указы о том, что четыре частично оккупированных украинских области "приняты в состав РФ". 4 октября президент Зеленский издал указ о ничтожности решений Путина в отношении украинских территорий.

Министерство юстиции в октябре заявило, что людям, которые занимались организацией псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины, не будет грозить наказание только в том случае, если они это делали по принуждению.

Андрій Водяний

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