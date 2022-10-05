Наказание за проведение псевдореферендумов не грозит только тем, кого принуждали – Минюст

За организацию и проведение "голосования" на псевдореферендумах на временно оккупированных территориях Украины наказание не грозит только тем, кто делал это против собственной воли. Об этом сообщило Министерство юстиции.

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В Минюсте отметили, что референдум – одна из форм непосредственной демократии, используемой многими странами для решения важных государственных вопросов. Однако в Украине еще в 2014 году РФ превратила этот инструмент в орудие для реализации своих захватнических планов, и подобные мероприятия не имеют ничего общего с процедурой, прописанной в Конституции. Конституция предусматривает, что исключительно на всеукраинском референдуме решаются вопросы об изменении территории.

"Решения, принятые в ходе такого действа, не имеют правовых последствий. Так что и "указы" президента России о присоединении к России украинских территорий НИКЧЕМНЫ <…> А лица, виновные в попытках нарушить территориальную целостность Украины, будут обязательно наказаны", – отметили в Минюсте.

В ведомстве подчеркнули, что только к тем гражданам, которые против воли, под влиянием физического принуждения, участвовали в организации или проведении "голосований", не будет применяться уголовная ответственность – в соответствии со статьей 40 Уголовного кодекса Украины.

СПРАВКА. В статье 40 УК о физическом или психическом принуждении сказано, что не является преступлением действие или бездействие лица, причинившего вред правоохраняемым интересам, если оно совершалось под непосредственным влиянием физического принуждения, в результате которого лицо не могло руководить своими поступками.

23 сентября оккупанты начали проводить "референдумы" о "присоединении" оккупированных территории к РФ, а 27 сентября объявили "итоги" - нарисовали цифры от 87,05% до 99,23%. Сегодня Путин подписал бумажки о том, что четыре частично оккупированные украинские области теперь "приняты в состав РФ".

Лидеры стран Европейского совета заявили, что не признают и никогда не признают организованные россиянами псевдореферендумы и объявленную Путиным незаконную аннексию.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что никто из членов Альянса не признает и не намерен признавать "российскими" временно оккупированные регионы Украины.

4 октября президент Зеленский издал указ о ничтожности подписанных Путиным бумажек об украинских территориях.

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Оксана Житнюк

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