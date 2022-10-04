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Данилов: План спасения Путина – аннексия, ядерный шантаж, принудить к миру. Но есть нюанс

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 17:19
Данилов: План спасения Путина – аннексия, ядерный шантаж, принудить к миру. Но есть нюанс - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Объявленная российским диктатором Владимиром Путиным мобилизация в РФ действует как механизм дестабилизации в стране, а его "план спасения" в виде попыток аннексии и угроз применить ядерное оружие не даст результатов. Об этом заявил секретарь совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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"Мобилизация действует как механизм дестабилизации РФ. Путин – между молотом и двумя наковальнями: ударами ВСУ, протестами на РФ и давлением Запада", – заявил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что "план спасения" Путина – это аннексия, ядерный шантаж и принуждение к миру.

"Но есть нюанс: мы не шутили, что мы никогда не сдадимся, российский Карфаген должен быть разрушен", – заявил Данилов.

  • 21 сентября Путин объявил о мобилизации в России. Официально планируется призвать 300 000 резервистов, но, по данным росСМИ, в планах может быть около 1,2 млн человек. Также в этот день Путин заявил, что признает "результаты" псевдореферендумов.
  • По данным Bloomberg, после объявления мобилизации в РФ из страны выехало более 300 000 россиян.
  • Сегодня Зеленский издал указ о ничтожности подписанных Путиным бумажек, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Оксана Житнюк
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война аннексия мобилизация снбо Алексей Данилов
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